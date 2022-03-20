Steam Oyun İade Etme Nasıl Yapılır?

Günümüzün en büyük oyun platformlarından olan Steam, içerisinde binlerce oyuna ev sahipliği yapıyor. Peki Steam üzerinden satın aldığınız oyunları, geri iade edebildiğinizi biliyor muydunuz? Bugünkü yazımızda sizlere Steam oyun iade işlemi ve şartları hakkında açıklama yapacağız.

Steam, içerinde yer alan oyunculara her konuda büyük fırsatlar sunuyor. Steam üzerinden bir oyun aldığınız zaman, bu oyunu iade hakkınız bulunuyor. Ancak bu iade işlemini gerçekleştirmek için belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

Steam üzerinde lisanslı birçok oyun oyunseverlerle buluşuyor. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde milyonlarca Steam kullanıcısı bulunuyor. Birçok kullanıcı fragmanlardan ve arkadaşlarından etkilenip oyunlar satın alıyor ve bu oyunları beğenmiyorlar. Bu durumda yada oyunu sisteminizin kaldırmaması gibi durumlarda Steam oyunlarını geri iade edebilirisiniz.

Steam Oyun İade Etme Şartları Nelerdir?

Oyunu satın almanızın üstünden maksimum 14 gün geçmesi gerekmektedir.

gerekmektedir. İade edeceğiniz oyunu en fazla 2 saat oynamış olmanız gerekmektedir.

oynamış olmanız gerekmektedir. Oyunu Steam üzerinden satın almış olmanız gerekmektedir. 3. parti sitelerden alırsanız bu iade işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Steam Oyun İadesi Nasıl Yapılır?

Steam üzerinden oyun iadesini gerçekleştirmek için ilk olarak Steam hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Hesaba giriş sağladıktan sonra “Kütüphane” kısmına tıklayın. Bu sekmede sahip olduğunuz bütün oyunları görebilirsiniz.

Bu oyunlardan, iade etmek istediğiniz oyunun üstüne tıklayın. Tıkladıktan sonra, oyunun sayfası gelecek. Burada, sağ tarafta bulunan bağlantılar kısmının altında yer alan, destek seçeneğine tıklayın. Destek seçeneğine tıkladıktan sonra, önünüze, oyunla ilgili “Ne gibi bir sorununuz var” şeklinde bir sayfa gelecek.

Buradan sorunu seçmeniz ve bundan sonra gelecek olan sayfada, yine sorunu belirtmeniz gerekecek.

Sorun seçimlerini yaptıktan sonra, yukarıdaki gibi bir sayfa açılacak. Burada, “İade talebinde bulunmak istiyorum” seçeneğini seçerek, iade talebinizi oluşturup gönderebilirsiniz.

Steam Oyun İade Etme Süresi Ne Kadar Sürer?

Steam üzerinden iade talebi oluşturduktan sonra Steam, yapılan iade nedenlerini araştırmaya başlar. Yapılan araştırma sonuçları kabul ederse iade işleminiz gerçekleşiyor. Bu talebin incelenmesi ve sonuçlanması için yaklaşık 2 hafta gibi bir süre gerçekleşiyor.

Steam iade talebiniz kabul edildiyse, ödeme yaptığınız şekle göre, Steam para iadesi gerçekleşiyor. Bu iade, nakit ya da Steam bakiyesi olarak hesabınıza geri dönüyor. Steam iade parası ne zaman gelir diye sorarsanız, iade talebiniz onaylandıktan sonra 1 hafta içinde diyebiliriz.

Steam Kullanıcı Adı Değiştirme