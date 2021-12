Su Geçirmez Telefonlar

Bugün sizlere su geçirmez telefonlardan bahsedeceğiz. Artık günümüzün vazgeçilmez parçası olan ve iletişimin bel kemiği cep telefonlarıdır. Lakin her cihaz gibi telefonların çoğu suya temas ettiği zaman bir takım sıkıntılar çıkarıyor. Bunun için çoğu kullanıcı su geçirmez telefonlara odaklanmış durumda. YouTube gibi bir çok kanallarda test videoları bulunmakta.

Suya toza dayanıklı telefonlar gün geçtikçe popüler hale gelmeye başladı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte hayatımıza birçok yeni özellik giriyor. Bunların arasında suya dayanıklı telefonlar önde gelmektedir.

Özellikle cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen, yağmur çamur dinlemeyen, su altında çekim yapmayı seven kesimin ilk tercihi bu özelliğin olması cezbedici bir unsur haline geliyor. Fakat bu özelliği alacağımız telefonlara bakarken ayırt etmemiz gereken önemli bir nokta vardır. O da cihazların suya dayanıklı olması ile su geçirmezlik özelliklerinin aynı şeyler olmamasıdır.

Çoğu kişi bu iki kavramı ayırt edemediği için telefonlarının her türlü sıvı ve toza maruz kaldığında bozulmayacağı düşüncesinde olur. Ancak IP68 sertifikasına sahip olması 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklı olduğunu belirtir. Yani belirli sınırları vardır. Bu sınırlar aşıldığında telefonunuz sıvı ve tozu içine alabilir. Örneğin Xperia modellerinin bu özelliği yerine getirebilmesi için şarj kapaklarının ve kulaklık girişlerinin kapalı olması gerektiği gibi kriterler vardı. Kısacası suya dayanıklılık özelliğini su geçirmezlik özelliğiyle karıştırmamamız gerekiyor.

Eğer almak istediğiniz telefonun özellikleri arasında IP67, IP68 gibi ibareler yer alıyorsa, bu o telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösterir. Suya toza dayanıklı telefonlar belirli bir IP sertifikasına göre değerlendirilir.

IP Sertifikası Nedir?

IP sertifikası nedir kısaca bahsedelim; IP(Ingress Protection) Türkçesi giriş koruması anlamına gelir. Su ve tozun cihaz içerisine hangi durumlarda ne kadar kolay girebileceğini belirtir. Suya ve toza dayanıklı telefonlar, IP yazısından sonraki rakamlarla bu kolaylık derecesini anlamış oluruz.

IP’den sonraki ilk rakam kum ve toz gibi katı maddelerin telefon içerisine ne kadar kolay girebileceğini gösterir. Genellikle ilk rakam 5 veya 6 olur. Eğer ilk rakam 5 ise dikkat etmeniz gerekir. Çünkü tozun cihaz içine girişinin tam olarak engellenemediğini fakat cihazın çalışmasına sorun teşkil edecek kadar toz almayacağı ve kısa devreye karşı güvenli olduğu anlamına gelir. Eğer bu rakam 6 ise herhangi bir sorun olmayacağını ve üst düzey bir korumaya sahip olduğunu gösterir.

En İyi Suya Dayanıklı Telefonlar

Genel özelliklerinin yanı sıra IP68 sertifikasına sahip olan iPhone 12 Pro Max, suya toza dayanıklı telefonlar arasında en dayanıklı modeller arasında en iyilerdendir. 4 metre derinliğe kadar suyun içinde 30 dakika dayanabilen iPhone 12 Pro Max, bu özelliği ile gönül rahatlığıyla su altı fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

Suya toza karşı dayanıklılık konusunda Pro Max’le aynı özelliklere sahiptir. IP68 sertifikasına sahip olan iPhone 12’nizi 4 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanabilirsiniz.

Gelişen teknolojide Apple suya toza dayanıklılık özelliğine önem vermektedir. Bu konuda iddialı modellerinden bir diğeri olan iPhone 11 ise 2 metre derinlikte 30 dakika kalarak suya dayanıklı modeller arasında önemli bir yere sahip oluyor. Apple serisi içerisinde en küçük model olan bu cihaz diğer özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung’un suya toza dayanıklı telefonlar arasında iddialı modellerinden biri olan Galaxy S21 Ultra, 1.5 metre derinliğe sahip alanlarda 30 dakikaya kadar suya dayanabiliyor. IP68 sertifikasına sahip olan S21 Ultra, suya dayanıklılık özelliğiyle diğer özelliklerini taçlandırıyor.

Samsung’un Galaxy S20 Fe modeli de IP68 sertifikasına sahiptir. 30 dakikaya kadar 1.5 metre derinlikteki sularda rahat kullanım sunar. Eğer bir fotoğraf meraklısıysanız yaratıcılığınızı suyun altında da rahatça konuşturabilirsiniz.

One Plus cihazlarda çok fazla karşılaşmadığımız bir özellik olan suya karşı dayanıklılık 9 Pro modelinde kullanıcıya sunuldu. One Plus 9 Pro modeli IP68 sertifikasıyla 1.5 metre derinlikte suya 30 dakika dayanabiliyor.

Ekran dayanıklılığının yanı sıra IP68 sertifikasına sahip Note 20 Ultra modeli, 1.5 metre derinlikte suya 30 dakika dayanıklılık sunuyor. Kaliteli kamerasıyla su altında harika fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan bu model çoğu kullanıcının tercihi oluyor.

Suya toza dayanıklı telefonlar arasında yer alan S21, IP68 sertifikasıyla 1.5 metre derinlikte 30 dakika dayanıklılık özelliğini kullanıcısıyla buluşturuyor.

Google’ın üretmiş olduğu Pixel 5 modeli, IP68 sertifikasına sahip olması nedeniyle suya toza dayanıklı telefonlar arasında yer alıyor.

