Ana Sayfa » Akıllı Telefon Şubat Ayının En Güçlü ve Bütçe Dostu Telefonları Açıklandı Akıllı Telefon Şubat Ayının En Güçlü ve Bütçe Dostu Telefonları Açıklandı Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefonları ve diğer cihazları kıyaslamak için yaygın olarak kullanılan yazılım AnTuTu, 2024 Şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Şubat ayının en güçlü ve bütçe dostu telefonları açıklandı. Listede hem en iyi amiral gemisi telefonlar hem de en iyi bütçe telefonları yer alıyor. Liste kapsamında bulunan telefonları inceleyelim…

Şubat Ayının En Güçlü ve Bütçe Dostu Telefonları Açıklandı

Bilindiği üzere AnTuTu her ayın en iyi telefonları ile fiyat performans bakımından en iyi olan Android telefonları açıklıyor. Şubat ayı listesi de açıklanmış durumda. 1 Şubat ile 29 Şubat arası veriler baz alınarak gerçekleştirilen kıyaslamada OPPO Find X7 (2.195.036 puan ile) en güçlü Android telefon olarak karşımıza çıkıyor; tıpkı Ocak ayıda olduğu gibi. OPPO Find X7, pek çok Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi yine geride bırakmayı başardı. Bilindiği üzere Oppo Find X7 MediaTek Dimensity 9300 işlemci barındırıyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Şubat ayı en güçlü telefonları listesinin ilk sırasında MediaTek Dimensity 9300 işlemcili Oppo bulunsa da ardından gelen ilk 3 telefonun yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefonlar ise sırası ile, ROG 8 Pro, iQOO 12 ve Red Magic 9 Pro+. Listenin beşinci sırasında Vivo X100 Pro yer alırken altıncı ve yedinci sırada ise sırasıyla Vivo X100 ile iQOO Neo 9 Pro bulunmakta. Şubat ayı en güçlü amiral gemisi telefon listesinde 8 – 9 ve 10. sıra ise iQOO 12 Pro, Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra yer alıyor.

Bahse konu listede yalnızca Android telefonların değerlendirildiğini hatırlatalım. Yani iOS işletim sistemine sahip olan Apple telefonlar liste kapsamında değil. Bu kapsamda ise iPhone 15 Pro Max’ın ortalama 1.641.883 puanda kaldığını da belirtmeden geçmeyelim. 2024 Şubat ayı en güçlü telefonları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Oppo Find X7

Rog 8 Pro

iQOO 12

Red Magic 9 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12 Pro

Nubia Z60 UltrA

Oppo Find X7 Ultra

2024 Şubat Ayı En Güçlü Bütçe Telefonları

AnTuTu analizine göre alt amiral gemisi olarak tabir edilebilen, bütçe odaklı telefonlar listesinde ise işletim sistemi bakımından çoğunlukla MediaTek Dimensity 8000’e sahip cihazların bulunduğunu söyleyelim. Bahse konu listede yalnızca iki cihaz Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisine sahip durumda. Bu kapsamda listenin zirvesinde Redmi K70E cihazı bulunuyor. Redmi K70E’nin aldığı puan ise 1.405,360 olarak belirtilmiş durumda. Bu telefonun ülkemizde satışının henüz bulunmadığını da belirtelim.

Bütçe dostu güçlü telefonlar listesinin ikinci sırasında Realme GT Neo 5 SE yer alırken 3. ise Redmi Note 12 Turbo oluyor. Bahse konu telefonların analiz neticesinde aldığı puanların görsellerde mevcut olduğunu da belirtelim. 2024 Şubat ayı bütçe odaklı güçlü telefon listesinin tamamı ise aşağıdaki gibidir: