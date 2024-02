Ana Sayfa » Oyun Suicide Squad Kill the Justice League İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Oyun Suicide Squad Kill the Justice League İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Emine Emre 16 Görüntüleme

Uzun süredir beklenen Suicide Squad Kill the Justice League nihayet piyasaya çıktı. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Suicide Squad Kill the Justice League, 30 Ocak itibariyle oyun platformlarındaki yerini aldı. Bununla birlikte, oyunun ilk incelemelerden genel olarak geçer not alamadığını söyleyebiliriz. Suicide Squad Kill the Justice League inceleme puanları ve yorumları ne durumda, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Suicide Squad Kill the Justice League İnceleme Puanları ve Yorumları

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülen Suicide Squad Kill the Justice League inceleme puanları şu şekilde:

VGC – 80/100

Vandal – 79/100

Multiplayer Italia – 75/100

Push Square – 70/100

Finger Guns – 70/100

Power Unlimited – 68/100

IGN Benelux – 60/100

Eurogamer Portekiz – 60/100

Game Pro Germany – 60/100

Keen Gamer – 55/100

Games Cz – 55/100

IGN – 50/100

Areajugones – 40/100

Oyunun Metacritic Ortalama Puanı – 61/100

Suicide Squad Kill the Justice League Yorumları Nasıl?

İnceleme puanlarından da görüleceği üzere, Suicide Squad Kill the Justice League oyun sektörünün medya kanadından yüksek puanlar alamadı. Oyun eleştirmenleri, yapımı pek çok yönden beğenmediklerini dile getirdiler. Oyuna dair yapılan yorumlardan ve incelemelerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Suicide Squad: Kill the Justice League, gerçekte yaptığınız şeyler biraz tekrarlı olsa bile, oynaması eğlenceli, görsel olarak büyüleyici bir anti-kahraman oyunu. Rocksteady’nin Arkhamverse’i, canlı hizmet şeytanlarına tamamen boyun eğmeden, stil olarak sona yaklaşıyor.” — VGC 80/100

“Suicide Squad: Kill The Justice League karmaşık bir oyundur. Rocksteady başka bir geleneksel tek oyunculu oyunu seçseydi neler olabileceğini düşünmemek zor; özellikle de bu oyunun kalbindeki bölünmüş kişilikler, geliştiricinin önceki çalışmalarının doruklarına ulaşmasını engellediği için. Bununla birlikte, tüm şikayetlerimize rağmen oyunun eğlenceli olduğunu inkar edemeyiz. Hikaye karşılığını vermiyor ama baştan sona ilgi çekici olmaya devam ediyor, çapraz geçişli dövüşler gerçekten harika, arkadaşlarla oynamak harika, PS5’teki en iyi görünen oyunlardan biri, tam bir rüya gibi ilerliyor ve canlı olduğu sürece -hizmet oyunları devam ediyor, etli ve cömert bir teklife dönüşüyor. Suicide Squad’da hem acı hem tatlı bir hava var ve bu duygu birçok oyuncu için geçerli olacak ancak Rocksteady’nin bu büyük kumarla hedefi tamamen kaçırdığını söylemek zor.” — Push Square – 70/100

“Suicide Squad: Kill the Justice League’in pek çok farklı yüzü var ve bu da beni kişilik testine hazır hale getiriyor. Bir an Rocksteady’nin sanat tasarımından keyif alırken, bir sonraki an dayanılmaz oynanış yüzünden kendime zarar vermek istiyorum. Sonra ses oyunculuğuna gülün ve ardından sıkıcı patron kavgalarına kızın. Hikâyenin açık sonu, gelecek sezonun içeriğini biraz merak etmeme neden oluyor ama şundan oldukça eminim: Ben çoktan okulu bırakıyorum.” — Power Unlimited – 68/100