Survivors of the Dawn Steam’de Erken Erişime Geldi

Gündelik rol yapma oyunu Survivors of the Dawn geliyor. indieGiant tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını da geliştirici firma üstleniyor. “Mermi cehennemi” olarak tanımlanan oyun, türe pek çok yenilik de katmayı amaçlıyor. Oyuncuların beğenisini kazanmaya ilk günden başlayan aksiyon oyunu için ilk yorumlar son derce pozitif. Survivors of the Dawn Steam’de hali hazırda yüzde 20 indirimle 68 TL’den satılmakta.

Survivors of the Dawn Steam’de “Çok Olumlu” Karşılandı

Dün itibariyle erken erişime çıkan Survivors of the Dawn için benzer oyunlardan öykünmelerle şu tanımlamalar yapılıyor:

Slay the Spire’ın stratejik ilerlemesi

Risk of Rain’in item çeşitliliği

Vampire Survivors’ın dinamik temel oynanışı

DOOM tarzı bir evrende geçen oyun, dünden bu yana Steam üzerinde yüze yakın inceleme aldı bile. Bu incelemelerde “çok olumlu” inceleme puan ortalaması yakalayan oyunun beğenildiğini söylemek yanlış olmaz.

Survivors of the Dawn Sistem Gereksinimleri

PC için çıkış yapan Survivors of the Dawn minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 ya da daha üzeri

İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Survivors of the Dawn Yorumları

Erken erişime gelen Survivors of the Dawn için oyuncuların ilk yorumları ise şu şekilde oldu:

“Uzun süredir whislist’imde olan bir oyundu. Steam Next Fest kapsamında demosunu saatlerce oynamış ve çok beğenmiştim. Geliştirici ekibi tebrik ederim. Demo sürecindeki tüm feedbackleri dinlemiş ve oyunu mükemmel hale getirmiş. Tek kelimeyle bayıldığımı söyleyebilirim.”

“Vampire Survivors sonrası Brotato oynamış ve sevmiştim, ancak belli ki bu oyunun yeri ayrı olacak. Vampire Survivors bağımlıları bu oyuna bir göz atsınlar, mutlaka çok beğeneceklerdir.”

“Steam Next Fest 2023 de demosunu oynamış ve beğenmiş biri olarak; oyunun geliştirici firması indieGiant’ın geri dönüşleri dinlemesine ve oyunu daha üst seviyeye çıkarmasına memnun oldum açıkçası. Pek çok ekip bunu yapmıyor, tebrikler.”

“Oynanış, skiller ve düşman çeşitliliği erken erişimde olmasına rağmen gayet iyi durumda. İlerleyen yıllarda türünün efsaneleri arasında gösterilebilecek bir yapım haline dönüşebilir.”

“İstek listemin gözde oyunları arasında yer almaktaydı kendileri. Hoş gelmiş, iyi ki de gelmiş. Çok beğendim, yolu açık olsun.”