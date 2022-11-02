Tak Çıkar Kameralı Xiaomi 12S Ultra İle Tanışın!

Xiaomi, üzerinde çalıştığı ilginç bir yeni akıllı telefonu tanıttı. Söz konusu cihaz, gelişmiş fotoğrafçılık için takılabilir bir Leica lens içeren benzersiz bir arka kamera kurulumuna sahip olan Xiaomi 12S Ultra Concept Edition olarak adlandırılıyor.

Xiaomi, resmi Weibo hesabında yeni bir tanıtım videosu ve görsel posteri paylaştı. Bu tanıtımlara baktığımızda, yakında çıkacak olan telefonun kamera fotoğrafçılığına net bir şekilde vurgu yapan üst düzey bir model olduğunu görebiliyoruz.

Çin mikroblog web sitesindeki posterler, yeni akıllı telefonun arkasında 1 inçlik bir ana kamera sensörüne sahip olacağını belirtiyor. Ancak bu sensör, büyük arka kamera modülünden ayrılabilen özel bir Leica M serisi lens ile daha da tamamlanacak.

Resmi notlara göre Xiaomi, yeni 12S Ultra’nın fotoğraf performansını artırmak için bir akıllı telefona tam bir Leica kamera lensi takan ilk şirket oldu. Şirket, yeni lensin cihazın hem amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon deneyimi hem de profesyonel bir fotoğrafçılık aracı sunmasına yardımcı olacağını iddia ediyor.

Cihazla ilgili diğer detaylar henüz netlik kazanmasa da markanın CEO’su Lei Jun, kameralarla ilgili bazı detayları paylaştı. 12S Ultra Concept, görünüşe göre, biri akıllı telefonlarda bulunan normal bir sensör olmak üzere iki adet 1 inç sensör sunarken, modülün ortasındaki harici lenslerle eşleştirilmiş.