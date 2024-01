Ana Sayfa » Oyun Taktiksel FPS Oyunu Ready or Not İçin Türkçe Desteği Geldi Oyun Taktiksel FPS Oyunu Ready or Not İçin Türkçe Desteği Geldi Emine Emre 1 Görüntüleme

Aralık 2023 itibariyle erken erişimden çıkan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Ready or Not için Türkçe desteği geldi, gamerlar memnun.

VOID Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan, kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Ready or Not için Türkçe dil desteği eklendi. Steam üzerinden 29 dolara satılan oyun için kısa sürede on binlerce değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyuna Türk oyuncuları çok memnun edecek bir özellik de dil desteği ile gelmiş oldu. Bu gelişmenin, Türk oyuncuların oyuna olan ilgisini bir hayli artırması bekleniyor. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Taktiksel FPS Oyunu Ready or Not İçin Türkçe Desteği Geldi

Uzun süredir geliştirilen ve 2023 yılının son ayında erken erişimden çıkan Ready or Not, taktiksel FPS oyunu beğenenlerin ilgisini çekmişti. Hem takım olarak hem de tekli şekilde oynanabilen oyun için pek çok dil seçeneğine artık Türkçe de dahil oldu. Steam’deki 29 dolar satış fiyatının ülkemiz için de geçerli olması Türk oyuncuları üzerken, ülkemizdeki gamerlar, yapıma Türkiye’ye özel fiyat belirlenmesini de talep ediyor.

Oyuncular Ne Dedi?

VOID Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Ready or Not için Türkçe desteği gelmesine oyuncular sosyal medya hesapları üzerinden yoğun şekilde olumlu tepkiler verdiler. Bu tepkilerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyun kütüphanemde bekleyen bir oyundu, bu haber çok iyi oldu. Hemen oynamaya başlıyorum. Daha büyük oyun stüdyolarının da bundan ders alması lazım. Türk oyuncuları kaybetmeyi hiçbir oyun stüdyosu göze almamalı.”

“Oynanmaz diyordum ama artık kesinlikle oynayacağım yapımlar arasına dahil oldu. Türkçe dil destekli oyunların sayısının giderek artmasını diliyorum. Bir miktar da indirim yaparlarsa çok iyi olur açıkçası.”

“Oyun güzel ama kasıyor maalesef. Doğru düzgün bir optimizasyon yapılması lazım. Optimizasyon gelmeden Türkçe dil desteği de gelse maalesef oynanamaz bir halde. Optimizasyon yapılana kadar bekleyeceğim ve sonrasında oynayacağım inşallah.”

Oyunun Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Oyunda optimizasyon problemlerinden şikayet eden gamerların yorumlarından bahsetmişken Ready or Not minimum sistem gereksinimlerini de paylaşalım: