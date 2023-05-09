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Tarihin En İyi ve En Kötü iPhone’ları Belli Oldu

Çalışma, iPhone 4'ten iPhone 14'e iPhone'lar için kullanıcı tarafından oluşturulmuş 600.000'den fazla Google incelemesini analiz etti. Apple'ın 2. Çeyrek kazanç raporu, iPhone 14 ailesi için %99'luk bir memnuniyet oranı bildirirken, bu yeni çalışma, beş oranında önemli bir düşüş gösterdi.

Ayşen Sıla

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Akıllı telefon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Enflasyon bu artışa katkıda bulunurken, ana sebep teknik özelliklerin sürekli gelişmesi. Bu eğilim, bir telefona çok para harcayan bazı müşterilerin cihazlarından ara sıra hayal kırıklığına uğramasıyla kullanıcı beklentilerini etkiliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Apple‘ın iPhone 14‘ü için kullanıcı memnuniyeti derecelendirmelerine ilişkin şaşırtıcı yorumları ortaya çıkardı.

iPhone 14 serisi şüphesiz fiyatı kadar özellikleriyle de sık sık manşetlere çıkıyor. Peki Kuzey Amerika ve Avrupa gibi alım gücünün yüksek olduğu bölgelerde bile pahalı sayılan bu cihazlar kullanıcılarını memnun ediyor mu dersiniz? Yakın zamanda yapılan bir çalışma, iPhone 14 serisinin kullanıcı memnuniyeti derecelendirmelerine ilişkin şaşırtıcı şeyler gösterdi.

Çalışma, iPhone 4’ten iPhone 14’e iPhone’lar için kullanıcı tarafından oluşturulmuş 600.000’den fazla Google incelemesini analiz etti. Apple’ın 2. Çeyrek kazanç raporu, iPhone 14 ailesi için %99’luk bir memnuniyet oranı bildirirken, bu yeni çalışma, beş oranında önemli bir düşüş gösterdi.

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Çalışma, iPhone 14 temel modeli için beş yıldızlı derecelendirmelerin, %80’lik beş yıldızlı incelemelerin yüksek olduğu bir önceki yılki iPhone 13’e göre yüzde 8 puan düştüğünü buldu.

Bu, on yıldan uzun bir süre içindeki en büyük düşüş, diğer tek kayda değer düşüş iPhone 4 ve iPhone 5 arasındaki %4’lük düşüş oldu. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max de beş yıldızlı derecelendirmelerde düşüş gördü. Sırasıyla %76 ve %80 alan modeller, iPhone 13 muadillerine göre %8 ve %6 düşüşe işaret ediyor.

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iPhone modellerinin son 12 yılına bakıldığında, iPhone 13 Pro Max, %86 beş yıldızlı incelemelerle en yüksek puan alan iPhone olarak tacını alırken, en düşük puan alan iPhone, kullanıcıların yalnızca %64’ünün verdiği iPhone 5C oldu. Ancak bu araştırmanın tüm Apple kullanıcılarının düşüncelerini yansıtmadığını belirtmek gerekiyor. Telefonunuzdan beklentileriniz tamamen kişisel olduğundan deneyimler buna göre değişebilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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