Ana Sayfa » Akıllı Telefon Tasarımıyla Dikkat Çeken Samsung Galaxy F55 5G Fiyatı Belli Oldu Akıllı Telefon Tasarımıyla Dikkat Çeken Samsung Galaxy F55 5G Fiyatı Belli Oldu Emine Emre 7 Görüntüleme

Samsung yeni orta segment telefonu Galaxy F55 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Orta seviyeye göre hem uygun fiyatlı hem de güçlü özelliklere sahip olan cihaz, tasarım bakımından da fark yaratıyor. Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle gelecek olan ve özellikle de tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy F55 5G fiyatı belli oldu. İşte bütçe dostu Samsung telefonun fiyatı ve özellikleri…

Tasarımıyla Dikkat Çeken Samsung Galaxy F55 5G Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung 27 Mayıs’ta Galaxy F55’in tanıtımını gerçekleştirecek. Tanıtımdan önce cihazın fiyatı ortaya çıktı. 2 farklı RAM seçeneği ile gelecek olan orta seviye Samsung telefonun fiyatı bellek büyüklüğüne göre değişmekte. Galaxy F55 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunacak. Bu kapsamda, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı olan F55 5G 360 dolar fiyatla; 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan F55 ise 400 dolar fiyatla satışa çıkacak.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsung uygun fiyatlı F55’in bazı piyasalarda Galaxy M55 adı ile satışa sunulduğu bilinmekte. Buradan anlaşılacağı üzere F55, C55’in yeniden markalanış bir modeli olabilir. Bahse konu telefonlar, M55 ve C55, daha önce 300 dolarlık fiyatla pazara çıkmıştı. Galaxy F55’in lansmanı henüz gerçekleşmemiş olsa da cihazın özellikleri bilinmekte.

Uygun Fiyatlı Samsung Telefon F55 Özellikleri

Orta seviye akıllı telefonlarla rekabete gelen Samsung bütçe dostu telefonu Galaxy F55 6,7 inç, Süper AMOLED bir panele sahip. 120 Hz yenileme hızı olan panel FHD+ çözünürlük sunmakta. F55 kamera kısmında ise arka kamera adasında 3 adet sensör yer alıyor. Cihaz; OIS’li 50 MP’lik bir ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğe sahip makro kameraya sahip. Bununla birlikte ön kısımda ise 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunmakta.

Samsung F55 5G işlemci kısmında ise Snapdragon 7 Gen 1 çip seti bulunurken GPU olarak ise Adreno 644 yer almakta. 8 GB ve 12 GB RAM opsiyonarı ile gelen cihaz bu özellikleri ile oyunlarda da yüksek performans sunacak. İşletim kısmında ise Android 14’ün yer aldığını belirtelim.

Özellikleri ile günlük işlemlerde yüksek performans sunmanın yanı sıra oyun konusunda da oldukça güçlü olacağı düşünülen Galaxy F55 tasarımı da fark yaratıyor. Piyasada bulunan pek çok telefonun arka kısmı cam ya da plastik malzemeden yapılmış durumda ancak F55 deri bir arka panel ile geliyor. Dikkat çeken dikiş detayları da cihazı alışılmışın dışına çıkarıyor. Deri malzemede kırılma ve çizilme problemleri olmayacağından, kılıf kullanmayı sevmeyenler için de oldukça çekici diyebiliriz.