Taşınabilir İnternet Fiyatları 2021

Taşınabilir internet son yıllarda ilerleyen teknoloji sayesinde adeta bir devrim niteliğinde kullanıcılara sunulmakta olan harika bir hizmettir. Peki taşınabilir internet nedir? Bir ev internet yönlendiricisi veya modemi (WiFi modem gibi) hayal edin, ancak daha küçük ve kablo yerine SIM kart ve geniş bant planları yerine mobil veri planı kullanan bir hizmet ile internetiniz taşınabilir bir hale geliyor.

Artık hemen hemen her ülkede bu tarz internet sağlayıcıları kullanılmaktadır. Ülkemizde de oldukça iyi bir şekilde internet kullanıcılarının hizmetine taşınabilir wifi imkanı sunulmaktadır. Sık seyahat edenler için, birden fazla evi bulunanlar için ya da karavan tarzında bir yaşam sürdüren insanlar için taşınabilir internet oldukça önemli bir hizmettir. İnsanlar taahhütsüz taşınabilir internet ve taşınabilir internet fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor.

Özellikle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörleri kullanan müşteriler, bu firmaların sunmuş olduğu taşınabilir internet imkanlarından kolay bir şekilde faydalanabiliyorlar. Aldıkları küçük modemler sayesinde elektriğe ulaşım sağlayabildikleri her yerde modemlerini çalıştırarak internete ulaşabiliyorlar. İşte taşınabilir internet fiyatları ve hizmetler hakkında sizler için hazırlamış olduğumuz bilgiler;

Vodafone Taşınabilir İnternet: Redbox

Vodafone’un müşterilerine sunmuş olduğu Redbox hizmeti sayesinde 4.5 G şebekesinin olduğu her yerde sınırsız bir şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. Bulunmuş olduğunuz yerde herhangi bir internet alt yapısının olmasına gerek duymadan doğrudan prize takarak kullanabileceğiniz bu harika hizmet sayesinde fiber hızındaki internete istediğiniz her yerden ulaşabiliyorsunuz.

Vodafone Redbox hizmeti sınırlı ve sınırsız olmak üzere 3 seçenek şeklinde kullanıcılara sunulmaktadır. 200 GB limitli 4.5 G hızındaki internet için 121.90 TL, 250 GB limitli 4.5 G hızındaki internet için 162.70 TL, 15 Mbps ve 4.5 G hızındaki sınırsız internet imkanı için ise 162.70 TL ödemeniz gerekmektedir.

Normal sabit internete göre hızlı bir şekilde kurulum ve teslimi sağlanmaktadır. Bu sayede internetinize hemen ulaşarak uzun seyahatlere çıkabilirsiniz.

Turkcell Taşınabilir İnternet: Superbox

Superbox Turkcell’in sunmuş olduğu taşınabilir internet modelidir. Küçük bir kutu şeklindeki modeminiz sayesinde elektrik bulunan her yerde alt yapı şartı olmadan internet hizmetinden faydalanabilmektesiniz. Bu taşınabilir internet kutusu sayesinde istediğiniz her yerde Turkcell’in yüksek hızdaki internetinden faydalanabilirsiniz. Özellikle sık bir şekilde seyahat eden kullanıcılar için harika bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle son yıllarda popülerliği ciddi bir şekilde artan bu taşınabilir internet modellerine ulaşmak kullanıcılar tarafından oldukça kolay bir hale geldi. Turkcell de ülkemizdeki en köklü ve en kaliteli hizmetleri sunan operatörlerden biri olarak bu konuda bir atılım gerçekleştirerek bu harika Superbox taşınabilir internet modelini kullanıcılarına sunuyor. Fişe taktığınız her yerden fiber hızından kullanabileceğiniz bu internet ile birçok problemden kurtulmuş oluyorsunuz.

Turkcell sınırlı ve sınırsız şekilde abonelik paketlerini müşterilerine sunmaktadır. Superbox 150 GB limitli 4.5 G hızındaki internet için 159.90 TL, Superbox 200 GB limitli 4.5 G hızındaki internet için 199.90 TL, Superbox fırsat 10 Mbps sınırsız internet için 199.90 TL, Superbox fırsat 20 Mbps sınırsız internet için ise 299.90 TL fiyat tarifesi üzerinden ödeme yapmanız gerekmektedir.

Taşınabilir İnternet: Turkcell VINN

Turkcell’in sunmuş olduğu VINN hizmeti bilinen en eski taşınabilir internet hizmetlerinden biridir. Bilgisayarlarınıza USB girişi sayesinde takarak kullanabileceğiniz bu taşınabilir internet sayesinde masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın olduğu her yerden internete bağlanabiliyorsunuz.

Genellikle VINN cihazını da faturanıza ek bir ücretle taksitli bir şekilde alabiliyorsunuz. 50 GB limitli VINN internet hizmeti için 129.90 TL, 100 GB limitli VINN internet hizmeti için 169.90 TL, 200 GB limitli VINN internet hizmeti için ise 209.90 TL ödemeniz gerekmektedir.

Taşınabilir İnternet: Türk Telekom

Türk Telekom’un kullanıcıları için sunmuş olduğu taşınabilir internet hizmeti “Evimde Mobil Wifi” hizmeti sayesinde elektrik erişiminizin olduğu her yerden internete istediğiniz her cihazınız ile hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Türk Telekom’un sunmuş olduğu bu taşınabilir internet hizmetinde fiyatlar taahhütlü ve taahhütsüz olarak değişmektedir.

Evimde Mobil Wifi hizmetinden faydalanabilmek için bilmeniz gereken abonelik ücretleri şunlardır;

Evimde Mobil Wifi 10GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 19 TL taahhütsüz fiyatı ise 29 TL,

Evimde Mobil Wifi 20GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 29.58 TL Taahhütsüz fiyatı ise 39 TL,

Evimde Mobil Wifi 50GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 64 TL, taahhütsüz fiyatı ise 84 TL

Evimde Mobil Wifi 100GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 135 TL, taahhütsüz fiyatı ise 165 TL,

Evimde Mobil Wifi Modemli 10GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 46 TL, taahhütsüz fiyatı ise 49.98 TL,

Evimde Mobil Wifi Modemli 20GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 36.72 TL, taahhütsüz fiyatı ise 64.25 TL

Evimde Mobil Wifi Modemli 50GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 76.50 TL, taahhütsüz fiyatı ise 104.03 TL

Evimde Mobil Wifi Modemli100 GB limitli taşınabilir internetin Taahhütlü fiyatı 132.59 TL, taahhütsüz fiyatı ise 170.33 TL’dir.