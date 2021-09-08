TCL 20 R Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Bugün TCL, 20 akıllı telefon ailesini TCL 20 R 5G ile Avrupa pazarlarında daha da genişletti. Bu cihaz, şimdiye kadarki en ucuz TCL 20 serisinde uygun fiyatıyla yer alıyor.

Size neler sunabileceğini merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım. Ekran 6.52 inç boyutunda ve 720 x 1600 Piksel, 90Hz tazeleme hızına (180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 500 nit maksimum parlaklığı ile) sahip. Yonga seti olarak MediaTek Dimensity 700 kullanılmış. 4GB RAM, 64GB genişletilebilir depolama, üçlü arka kamera sistemi (13 MP) bulunuyor. Ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde ve geniş açıya sahip. Bu kameraya, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lensler eşlik ediyor. TCL 20 R’de ayrıca arka tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörü ve 10W şarjlı 4.500 mAh pil bulunuyor.

TCL, 20 R için üç yıllık üç ayda bir güvenlik güncellemesi ve bir büyük Android sürüm yükseltmesi vaat ediyor – telefon Android 11’i çalıştırarak piyasaya çıkacağından Android 12‘ye güncelleyebileceğiniz anlamına geliyor.

TCL 20 R, bu ayın sonundan itibaren belirli Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Genel tavsiye edilen satış fiyatı yaklaşık 249 € gibi daha yüksek görünse de, ilerleyen aylarda bazı ülkelerde daha uygun fiyatla satışa sunulacak. (179 € seviyelerinde).