TCL 305, Helio A22 ve 5.000 mAh pil ile piyasaya çıktı

TCL‘den yeni bir giriş seviyesi telefon Avrupa’ya doğru yol aldı. TCL 305, Helio A22 yonga seti, 6.52 inç LCD ve 5.000 mAh pil içeren bir Android 11 (Go Edition) akıllı telefon modelidir. Uzay Grisi ve Atlantik Mavisi renklerinde geliyor ve yaklaşık 205 € fiyat etiketi taşıyor.

TCL 305, HD+ çözünürlüğe, 6,52 inç IPS LCD’ye ve 5 MP selfie kamerası için üstte su damlası çentikli bir ekrana sahip. Arkada, 2MP makro ve 2MP derinlik yardımcısı ile birlikte 13MP ana kamera bulunuyor. Akıllı telefonun kapasitif bir parmak izi tarayıcı da var.

Akıllı cihaz sadece 2GB RAM ve microSD yuvası ile daha da genişletilebilir 64GB dahili depolama ile birlikte gelir. Bu özellikler ile cihazın giriş seviyesinde bir model olduğunu varsayabilirsiniz.

Yazılım tarafı, TCL UI arayüzü ile Android 11 (Go Edition) birlikte geliyor. 5.000 mAh pil 10W şarjı destekler. (en azından 18 Watt hızlı şarj olmasını bekleyebilirdik). Son olarak akıllı telefonun net satış tarihi açıklanmadı. Fakat çok uzak olmadığını söyleyebiliriz.

TCL 305 – Siyah TCL 305 – Mavi