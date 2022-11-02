TCL 40R 5G, Dimensity 700 Yonga Seti ve 5.000 mAh pil ile duyuruldu

TCL, Avrupa’da TCL 40R 5G ile yeni bir uygun bütçeli cihazına sahip – 50MP ana kamera ve 5.000 mAh pil ile Dimensity 700 ile donatılmış 5G orta seviye cihaz. 8MP selfie kamerası için HD+ çözünürlüğe ve su damlası çentiğine sahip ön planda 6,6 inç IPS LCD var. Arkada 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik lensi bulunuyor.

MediaTek’in Dimensity 700 yonga setine, microSD yuvası ile genişletilebilen 4GB RAM ve 64/128GB depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafı, Android 12’nin üzerine TCL UI 4.0 tarafından kapsanıyor. Telefon, 15W şarj destekli 5.000 mAh pil getiriyor ve ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip.

TCL 40 5G, Stardust Purple ve Starlight Black renklerinde gelir. Fiyatlandırma Avrupa’da 240 € olarak belirlenmiştir. Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağını ilerleyen günlerde anlayabileceğiz.