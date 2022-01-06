TCL, 4K Televizyonuyla CES 2022’ye Damga Vurdu!

Devasa bir televizyon istiyorsanız sahiden çok para harcamanız gerekiyor. Çünkü Samsung’un QLED televizyonları bile 15.000 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip. Fakat TCL, 8.000 doların altında fiyatıyla göze çarpan; devasa bir televizyon tanıttı. Dolayısıyla işin rengi değişti.

Bkz: TCL Book 14 Go, CES 2022’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

TCL 98R754

98R754, TCL’nin OD Zero adlı en yeni nesil mini-LED arka ışık sistemini kullanan; şirketin amiral gemisi 85 inç 8K QLED X925pro (X9) da dahil olmak üzere, markanın mevcut XL Koleksiyonuna katılıyor.

X9 bir tekno güç gösterisi olarak boy gösteriyor. Google TV, 8K çözünürlük, sesli komut, dahili 5.1.2 ile ses sistemi Onkyo 160 watt Dolby Atmos desteği, Dolby Vizyon IQ ve 2.1 özellikleri otomatik düşük gecikmeli modu gibi HDMI tam paketi ( ALLM), değişken yenileme hızı (VRR) ve 4K/120Hz gibi harika özellikler vaat ediyor. Televizyon OLED ekrana sahip değil fakat onları kıskandıracak bir tasarıma sahip ve 10 milimetre kalınlığında. Yani incecik.

98R754, X9 kadar tam özellikli değil, ancak kuantum nokta LED ekran, Dolby Vision/HDR 10/HDR10+/HLG, Dolby Atmos, Google TV gibi insanların aradığı kontrol listesi öğelerinin çoğuna sahip. Google Asistan’a eller serbest erişim; dört HDMI girişi (2’si 4K/120Hz girişi destekli ve biri HDMI eARC’li). TCL, 98R754‘ün Game Studio Pro adlı bir özelliğe sahip.

Yepyeni Hareket Teknolojileri

Ancak TCL’nin CES 2022’ye getirdiği tek şey bu iki devasa TV değil. Şirket ayrıca hareket teknolojilerine de yatırım yapıyor. Birincisi 144Hz yenileme hızları için destek. Bu, TV’lerini yalnızca film ve diziler için kullananlar için pek de etkileyici değil. Ancak bir oyuncuysanız, muhtemelen tüm dikkatinizi buraya vereceksiniz.

ALLM, VRR ve 4K @ 120Hz desteği sayesinde; son birkaç yılda büyük ekran TV’lerde oyun oynamak çok daha iyi hale geldi. Ancak özel oyun monitörleri, 144 Hz sayesinde daha hafif bir avantaja sahip. Oyun donanımınız destekliyorsa – ve birçok modern grafik kartı destekliyorsa – 144 Hz, akıcılıkta gözle görülür bir gelişme.

TCL, 4K çözünürlükte 144Hz’i destekleyip desteklemeyeceğini veya 1080p Full HD ile sınırlı olup olmayacağını belirtmedi, ancak her iki durumda da oyuncular geldiklerinde ilk incelemelere dikkat etmek isteyecekler.

İkinci hareket teknolojisi, Pixelworks’ten TrueCut ve hem film yaratıcıları hem de hayranları bundan yararlanacak. TrueCut, film yapımcılarının kare hızına dayalı hareketin TV’lerde ve diğer ekranlarda nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için kullanabilecekleri yeni, uçtan uca bir sistem.

Editör’ün Seçimi: TCL, Altı Yeni Android Tableti CES 2022’de Tanıttı!