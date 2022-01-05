TCL Book 14 Go, CES 2022’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

TCL, birkaç uygun fiyatlı tabletin yanı sıra; öğrenciler için Snapdragon ile çalışan bir Windows 11 dizüstü bilgisayar tanıttı. Gelin TCL Book 14 Go‘ya birlikte göz atalım.

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TCL Book 14 Go

Book 14 Go, TCL’nin ilk dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. 1.366 x 768 piksel çözünürlüğe (60 Hz) sahip 14,1 inçlik bir ekrana sahip. Bir video görüşmesine atlamanız gerekiyorsa 720p video kamerayı; ayrıca stereo hoparlörleri (2x 1W) ve dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.

Bu dizüstü bilgisayar, yeni Gen 3 yongası yerine eski Snapdragon 7c yonga setini (8 nm) temel alıyor. Ancak bunun okul için uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olması gerekiyordu. Nisan-Haziran çeyreğinde belirli bölgelerde 350 dolar karşılığında piyasaya çıkacak.

İşlemci 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleşiyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa tam boyutlu bir SD kart yuvası var. Hızlı olmayacak, ancak bu bir oyun dizüstü bilgisayarından çok bir Chromebook alternatifi de diyebiliriz.

Çoğu dizüstü bilgisayara göre bir avantajı, yonga setinin 4G yedekli her zaman açık LTE bağlantısına (Cat. 4) sahip olmasıdır, bu nedenle içine bir SIM kart takarsanız, gittiğiniz her yerde İnternet erişiminiz oluyor. Ayrıca yerel bağlantılar için Wi-Fi 5 (ac, 2×2 MIMO) ve ses için Bluetooth 5.1 (standart 3,5 mm jak olmasına rağmen) var.

Cihaz, 14 mm (0,55”) kalınlığında ve 1,3 kg (2,87 lbs) ağırlığında. TCL, fiyat aralığındaki en ince bilgisayar olduğunu söylüyor. Gövde biraz plastik kullanıyor, ancak daha fazla sertlik kazandırmak için metal bir çerçeveye sahip. TCL’nin “Skywriting” olarak adlandırdığı arduvaz grisi rengiyle göze çarpıyor.

Pil 40 WHr’de çok büyük değil, ancak verimli yonga seti, dizüstü bilgisayarın 10-12 saatlik bir dayanıklılık süresine sahip olduğu anlamına geliyor. Bunu ucuz bir x86 dizüstü bilgisayardan çıkarmak uzun bir iş.

Bir başka güzel özellik de dizüstü bilgisayarın şarj için USB-C Güç Dağıtımı kullanması (25W), yani telefonunuzun şarj cihazını kullanabilirsiniz (bu, seyahat ederken kullanışlıdır, aksi takdirde dizüstü bilgisayar evde kullanmak için kendi şarj cihazıyla birlikte geliyor). TCL’nin ilk bilgisayarı 350 dolar fiyat etiketine sahip.