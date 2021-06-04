TCL, Türkiye’de Telefon Üretmeye Başladı Bile!

Dünyanın dört bir yanından hızla büyüyen tüketici elektroniği endüstrisi firmaları Türkiye’de üretime ilgi duymaya devam ediyor. Mobil cihazlarda uzmanlaşan teknoloji devi TCL, Türk elektronik üreticisi Arçelik ile güçlerini birleştirerek ülkede akıllı telefon üretimine başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelişmeyi yorumlayarak Pazar günü yaptığı açıklamada, TCL’nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonların üretim bandından çıktığını söyledi.

Tekirdağ ilinin Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy organize sanayi bölgesinde (OSB) TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaretinde konuştu.

Varank, akıllı telefon pazarındaki global markaların Türkiye’ye yatırım yapmaya başladığını, dünya ve ülke içinde pazarın giderek büyümeye devam ettiğini belirtti.

“TCL, Arçelik ile işbirliğini başlattı ve birlikte üretiyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin adet” dedi.

Varank, şu anda SKD (semi-kn-down) sistemi ile üretim yapılırken, markanın önümüzdeki dönemde daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip CKD (komple knock-down) sistemi ile montajını yapmayı hedeflediğini kaydetti. 2022 yılında üretim kapasitesini 1 milyon telefona çıkarmayı hedefliyor.

Arçelik’in sahibi Türk holdingi Koç Holding’in Dayanıklı Tüketim Tüketimi Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Varank’a üretim tesisi ve ürünler hakkında bilgi verdi.

TCL’nin hem Çin’de hem de küresel pazarda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, “Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Üretimleriyle hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlıyorlar.”

Türkiye’nin küresel markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladığını kaydeden Varank, yabancı markaların maliyetlerini azaltarak ürünlerini buradan yakın pazarlara ihraç edebildikleri için tamamen Türkiye pazarına odaklanmak zorunda olmadıklarını söyledi.