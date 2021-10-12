TDP Nedir?

TDP, termal tasarım gücü veya kime sorduğunuza bağlı olarak termal tasarım profili anlamına gelir. TDP numarası, CPU veya GPU gibi bir bilgisayar çipinin kullanabileceği maksimum ısıyı watt olarak gösterir. Ayrıca genellikle güç tüketiminin temel bir göstergesi olarak kullanılır.

Daha fazla watt, daha iyi performans, aynı zamanda daha yüksek sıcaklıklar ve daha fazla güç tüketimi anlamına gelir. PC OEM’leri bazen bir dizüstü bilgisayarın pil ömrünü artırmak için bir çip üzerindeki TDP’yi düşürebilir veya hızı artırmak için yükseltebilir.

Örneğin, 65 W TDP değerine sahip bir CPU soğutucusu, 65 W (watt) elektrik tarafından üretilen ısıyı dağıtabilir. TDP derecesi, bir bilgisayarın tek bir bileşeni için ne kadar güç gerektiğini gösterir.

TDP derecelendirmeleri, donanım üreticisine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir üretici tarafından listelenen TDP, diğerininkiyle tam olarak karşılaştırılamayabilir.

CPU almayı düşündüğünüzde, ne tür bir CPU soğutucusuna ihtiyacınız olduğunu belirlemek ve yeterli miktarda güç sağlayan bir PSU’nuz (güç kaynağı birimi) olduğundan emin olmak için CPU’nuzun TDP’sine bakın.

TDP Neyi Gösteriyor?

Aynı nesil işlemciler içinde, daha yüksek frekansa sahip olanlar genellikle daha fazla güç kullanır ve daha yüksek bir TDP’ye sahiptir. Diğer faktörler, çekirdek sayısı ve yerleşik bellek önbelleğinin boyutu da dahil olmak üzere bir CPU tarafından ne kadar güç kullanıldığını etkiler.

Ancak, TDP mutlaka performansla ilişkili değildir. Dennard ölçeklendirme, devre küçüldükçe daha verimli hale geldiğini ve daha yüksek performans elde ederken daha az güç tükettiğini belirtir. Bu nedenle, daha küçük bir işlem düğümü (ve dolayısıyla daha küçük transistörler) ile üretilen işlemciler, daha yüksek TDP’ye sahip olanlardan daha güçlü olabilir.

Genel bir kural, diğerinden daha yüksek TDP’ye sahip bir CPU’nun ya daha güçlü ya da daha az verimli ya da her ikisi olduğudur.

TDP Neden Önemli?

Kendi bilgisayar sisteminizi kuruyorsanız, en önemli faktörlerden ikisi güç ve soğutmadır. PSU’nuz, sisteminizdeki tüm bileşenler için yeterli gücü sağlamalı ve bilgisayarın içindeki ısı yeterince uzaklaştırılmalıdır.

Bir PSU seçerken, anakart, RAM, CPU, GPU ve disk sürücüleri dahil tüm bilgisayar donanımının özelliklerini bulun ve her birinin TDP’sini ekleyin. Watt olarak ölçülen bu toplam TDP, PSU’nuzun sağlaması gereken güç miktarını temsil eder. TDP derecelendirmelerindeki ve gerçek dünya kullanımındaki farklılıkları hesaba katmak için en az bu kadar güç artı yaklaşık 100 watt sağlayacak şekilde derecelendirilmiş bir PSU taktığınızdan emin olun. Daha sonra bilgisayara ek donanım eklemeyi planlıyorsanız, PSU’nuzu seçtiğinizde TDP’de beklenen bu artışı da ön görerek planlayın.

Pasif veya aktif soğutma gerektiren her bileşen için, soğutucusunun bileşenle aynı veya daha fazla TDP’yi dağıtacak şekilde derecelendirildiğinden emin olun. Bu nedenle, CPU’nuzun TDP’si 65 watt ise, ısı emicisinin ve fanının en azından bu kadar ısıyı dağıtacak şekilde derecelendirildiğinden emin olun. Aynı şey sıvı soğutma sistemi kullanıyorsanız da geçerlidir.

TDP Örnekleri

Karşılaştırma için, aşağıda farklı CPU’ların, TDP’lerinin, frekanslarının, çekirdek sayısının, yerleşik önbelleğin, üretim sürecinin, cihaz türünün ve fiyatının bir listesi bulunmaktadır.