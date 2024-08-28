Ana Sayfa » Akıllı Telefon Tecno 3 Kez Katlanan Telefonu Phantom Ultimate 2 Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon Tecno 3 Kez Katlanan Telefonu Phantom Ultimate 2 Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 2 Görüntüleme

Tecno akıllı telefon pazarında gücünü artırmaya devam ediyor. Sektörün en yeni modellerinden olan 3 kez katlanabilir telefonlar arasına Tecno’nun modeli de katılıyor. Bu kapsamda marka, aşırı ince bir cihazla kullanıcının karşısına çıkıyor; Phantom Ultimate 2. Tecno 3 kez katlanan telefon Phantom Ultimate 2 özellikleri hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik, işte detaylar.

Tecno 3 Kez Katlanan Telefonu Phantom Ultimate 2 Özellikleri Belli Oldu

3 defa katlanabilen telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Bu alanda Huawei ve Xiaomi’nin yeni cihazları duyurulmuştu; şimdi ise Tecno inceliği ile ön plana çıkan telefonunu duyurdu. Tecno üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z Fold 6 modelinden bile daha ince bir şekilde geliyor. Tanıtımda yer aldığı üzere Phantom Ultimate 2 modeli yalnızca 11 mm kalınlığında; Z Fold 6 modelinin kalınlığı ise 12,1 mm seviyesinde.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Çin menşeli Tecno sektörde farklı telefonları ile ilgi çekmeyi başaran bir marka olarak ön plana çıkıyor. Örneğin 2024 başlarında Tecno yuvarlanabilen Phantom modelini görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise 3 kez katlanabilir Phantom Ultimate 2 telefonunu gözler önüne seriyor.

Phantom Ultimate 2 üçe katlanan telefon modelinde Tecno yeni bir menteşe tasarımı kullandığını belirtmekte. Söylenildiği üzere cihazın bataryası 0,25 mm kalınlığında ve telefonun ince olmasında bu önemli bir etken. Tecno Phantom Ultimate 2 üç defa katlanabilen ekranı sayesinde farklı şekillerde kullanılabilmekte.

Tecno Phantom Ultimate 2 Ekran Boyutu

Telefon tamamen açıkken bir tablet boyutunda oluyor. Bu kapsamda 10 inç büyüklüğünde, en boy oranı 4/3 olan ekranın çözünürlüğü ise 3K olarak belirtilmiş durumda. Bir küçük bir laptop tarzında kullanılmak istediğinde ekran boyutu 6.48 inç büyüklüğünde oluyor.

Tecno 3 defa katlanabilen telefon modeli Phantom Ultimate 2’de Anroid için çeşitli optimizasyonlar geliştirilmiş durumda. Bu sayede cihaz katlanıldığı şekli algılayarak ekran ayarını buna göre yapıyor. Çoklu görev sayesinde telefondaki uygulamalar farklı panellere yayılıyor ve kolay kullanım sağlanıyor. Tecno Phantom Ultimate 2 hali hazırda konsept çalışması aşamasında. Ancak özellikleriyle kullanıcının oldukça ilgisini çekmiş durumda.