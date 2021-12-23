Tecno Camon 18 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tecno bugün bütçe teklifleri portföyüne Tecno Camon 18 adlı yeni bir telefon ekledi ve bu telefonun öne çıkan özelliği 48 MP selfie kamerası oldu. Şirket ayrıca Tecno Buds 2 TWS kulaklıklarını da yanında hediye ediyor. Gelin yeni telefona yakından göz atalım.

Tecno Camon 18

Tecno Camon 18, MediaTek Helio G85 işlemci desteğiyle geliyor. Ayrıca 396PPI yoğunluğa ve maksimum 500nit parlaklığa sahip 6.8 inç full HD+ LCD ekran paneli vaat ediyor. Dokunmatik örnekleme hızı ise 120Hz. Pili 5000 mAh boyutunda ve 18W şarjı destekliyor.

Telefonun kameraları, özellikle 48MP çözünürlüklü sensörüyle ön taraftaki kameralar arasında en ilgi çekici olanı. Arkadaki kamera dikey bir şekilde yer alıyor ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve çift flaşla birlikte bir AI lensinden oluşuyor.

Şirketin TAIVOS teknolojisi ile 2K video kaydı ve düşük ışıkta fotoğraf modu gibi özellikleri de var. Tecno Camon 18, Android 11 ve HiOS 8 işletim sistemiyle satışa çıkıyor.

Tecno Camon 18, 27 Aralık’tan itibaren satışa çıkacak. 4GB+128GB RAM depolama modeliyle birlikte; Dusk Grey ve Iris Purple olmak üzere iki renkle satılacak. RAM, bellek genişletme özelliği ile dahili belleği 7 GB’a kadar genişletilebilirsiniz.