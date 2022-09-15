Tecno, Camon 19 Pro Mondrian’ı piyasaya sürdü

Tecno, Camon 19 Pro‘yu Haziran ayında New York’taki Rockeeller Center’daki bir etkinlik sırasında tanıttı. Lansmanda iki rengi vardı, ancak şimdi bazı ülkelerde üçüncü bir seçeneğe sahip.

Asya ülkesindeki ilk telefon olan Tecno Camon 19 Pro Mondrian ile tanışın ve arka yüzünde birden fazla değişen renk var. Tasarım, 20. yüzyılın en popüler sanatçılarından biri olan Pier Mondrian‘ın soyut resimlerini takip ediyor.

Çok renk değiştiren akıllı telefon, polikromatik fotoizomer teknolojisini kullanır. Mondrian’ın görsel olarak algılanan gerçekliği konu olarak reddetmesini taklit ederek, monokrom kapağın farklı aydınlatma altında birden fazla renk göstermesine izin verir.

Farklı renkler farklı anlamlar getirirken, kalın çizgiler ve düz açılar, sanatçının formları en temel unsurlarla sınırlandırma fikrini takip ediyor.

Camon 19 Pro tasarımı o kadar karmaşık değil – farklı dikdörtgenler güneş ışığına maruz kaldıktan sonra farklı mavi ve mor tonlarını gösteriyor. Ürün, 22 adımlık ve 500 tekrarlı testten oluşan “titiz bir işçilik”ten sonra yapılır.

Tasarım tamamen yeni ve piyasadaki daha ferahlatıcı çözümler arasında, ancak donanım hemen hemen aynı – bir Helio G96 yonga seti, RGBW sensörlü 64MP ana kamera ve 50 MP 2x portre kamerası. Lensler ayrıca EIS, OIS ve HDR desteğine sahip.

Yalnızca LTE’ye özel Camon 19 Pro‘nun Mondrian sürümü, Tecno’nun Hindistan’da tanıttığı ilk modeldir. Fiyat 17.999 INR’dir ve ön rezervasyon 22 Eylül‘de Amazon’da başlayacaktır. Diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı ise belli değil.