Ana Sayfa » Akıllı Telefon TECNO Camon 30S Pro Özellikleri Belli Oldu, MediaTek Helio G100 ile Geliyor! Akıllı Telefon TECNO Camon 30S Pro Özellikleri Belli Oldu, MediaTek Helio G100 ile Geliyor! Emine Emre 2 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasının parlayan yıldızı Tecno, yeni telefonunu sitesine ekledi. Tecno 30 serisi ülkemizde satışta olduğu için seriye yeni gelen bu cihaz da dikkat çekti zira ülkemizde satışa çıkma ihtimali çok yüksek. Markanın yeni telefonu TECNO Camon 30S Pro özellikleri belli oldu; cihaz MediaTek’in yeni işlemcisi Helio G100 ile geliyor. İşte ayrıntılar…

TECNO Camon 30S Pro Özellikleri Belli Oldu, MediaTek Helio G100 ile Geliyor!

Son dönemde Tecno, Türkiye pazarındaki payını artırmaya başladı. Çin menşeli akıllı telefon üreticisi Tecno yeni cihazını gözler önüne serdi. Markanın yeni telefonu TECNO Camon 30S Pro özellikleri ortaya çıktı. Orta seviye telefonlar arasında yer bulacak olan cihaz MediaTek’in henüz duyurulmamış işlemcisi ile geliyor. TECNO Camon 30S Pro, Helio G100’ü kullanan ilk telefon olarak kayıtlara geçti.

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TECNO Camon 30 serisine gelen 30S pro modelinin Türkiye pazarında da piyasaya sürülesi bekleniyor. Tecno fiyat performans telefonu olacağı düşünülen 30S Pro, 8 GB RAM belleği bulunan cihaz 8 GB da sanal RAM ile gelmekte. Bununla birlikte cihaz 256 GB’lık depolama alanı ile geliyor.

Ekran özellikleri bakımından oldukça iyi olan Tecno Camon 30s Pro modeli, 6.78 inç büyüklüğünde, 120 Hz tazeleme hızı sunan FullHD+ çözünürlüğe sahip bir panel barındırıyor. Maksimum parlaklık noktası 1300 nit olan ekranda AMOLED panel kullanılmış durumda. Aqua Touch teknolojisinin bulunduğu cihaz terli ya da ıslak ellerle kolaylıkla kontrol edilebilmekte.

Tecno Yeni Telefonunun Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Kamera tarafına baktığımızda ise arka kurulumda 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerası yer aldığını görmekteyiz. Cihazın selfie kamerası ise 50 MP çözünürlüklü. 5000 mAh’lık bir batarya ile gelen Camon 30s Pro, 45 W kablolu şarj özelliğine de sahip. Cihazın fiyatı ve piyasaya en zaman çıkacağı henüz açıklanmış değil. Tecno Camon 30S Pro özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse: