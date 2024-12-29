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Çin meşeli telefon üreticisi olan TECNO, özellikle fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. Yüksek performanslı telefonları emsallerinden daha uygun fiyatla piyasaya sunan marka yeni telefonu ile gündemde. Bu bağlamda TECNO Camon 40 Pro 4G özellikleri belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar…

TECNO Camon 40 Pro 4G Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

TECNO, akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olarak piyasada geniş bir pazar payına sahip. Marka, daha çok kişinin ulaşabilmesi adına performans anlamında tatmin edici, fiyat bakımından da uygun telefon modelleri tasarlamakta. TECNO Camon 40 Pro 4G de bunlardan biri ve cihazın bazı nitelikleri ortaya çıkmış durumda.

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TECNO Camon 40 Pro 4G yeni bir FCC (Federal İletişim Komisyonu) sertifikası aldı ve bu durum telefonun tanıtım tarihine kısa bir zaman kaldığına işaret ediyor. Bu sertifika TECNO Camon 40 Pro’nu 4G’nin LTE sürümü ile gelecek. Cihazın belli olan özelliklerinden biri, RAM ve depolama alanı özelliklerine ilişkin ve bu kapsamda telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı varyantı ile geleceği söylenebilir.

165 x 77 mm ölçülerine sahip olan TECNO Camon 40 Pro 4G’nin inceliği 7 mm kadar. 7 mm’lik incelik ile bu telefon sektörün en ince telefonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Cihazın bağlantı kısmında ise çift bağlantılı Wi-Fi ve NFC yer almakta. TECNO Camon 40 Pro 4G kısa bir zaman önce TUV Rheinland sitesinde CM06 kodu ile listelendi ve burada cihazın 5100 mAh bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı.

MediaTek Dimensity 7300 İşlemci!

Tecno’nun bu yeni telefonu MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisi ile gelecek. 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan bu yonga seti Mali G615 MC2 GPU grafik birimine sahip. Cihazın tek çekirdek ve çok çekirdek performans puanları da belli oldu ve sırasıyla 1.034 ve 3.257 puan şeklinde.

Tecno, Camon 40 Pro 4G’nin yanı sıra serinin diğer cihazları üzerinde de çalışmakta. Bu kapsamda seride Camon 40, Camon 40 Pro 5G ve üst segment bir amiral gemisi telefon tasarladığı bilinmekte. Söz konusu cihazlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.