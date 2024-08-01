Ana Sayfa » Akıllı Telefon TECNO Katlanabilir Telefonu Phantom V Fold 2 5G Özellikleri Belli Olmaya Başladı! Akıllı Telefon TECNO Katlanabilir Telefonu Phantom V Fold 2 5G Özellikleri Belli Olmaya Başladı! Emine Emre 5 Görüntüleme

Tecno akıllı telefon piyasasındaki pazar payını artırmak için çalışmalarına son hız devam ediyor. Fiyat performans telefonları ile öne çıkmaya çalışan marka şimdi de yeni katlanabilir telefonu ile gündemde. Markanın hali hazırda geliştirdiği Phantom V Fold 2 5G bazı sertifika sitelerinde ortaya çıktı. Tecno katlanabilir telefonu Phantom V Fold 2 5G özellikleri hakkında belli olan detayları içeriğimizde derledik.

TECNO Katlanabilir Telefonu Phantom V Fold 2 5G Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Son dönemde oldukça büyüyen katlanabilir telefon piyasasına yeni bir oyuncu daha katılıyor; Tecno Phantom V Fold 2 5G. Tecno yeni katlanan telefonu ile pazardaki yerini güçlendirmeye ve payını artırmaya çalışıyor. Phantom V Fold 2 5G’nin tanıtımı henüz yapılmadı ancak cihaz Google Play Console ve TUV Rheinland sertifika sitelerinde görüldü ve dolayısıyla da pek çok özelliği ortaya çıktı.

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AE10 model numarasıyla sertifika sitesinde görüntülenen Tecno’nun yeni katlanabilir telefonu MediaTek MT6983Z/TCZA kod adlı bir yonga setini barındırmakta. Söz konusu yonga seti 4 tane 1.8 GHz hızında, 3 tane 2.85 GHz hızında ve 2 tane de 3.2 GHz hızında olacak şekilde toplamda 8 çekirdeğe sahip. çip setinin grafik birimi kısmında ise Mali G710 yer almakta.

Bu özelliklerden yola çıkarak bahse konu işlemcinin MediaTek Dimensity 9000+ olduğu söylenmekte. Dimensity 9000+ yonga seti Benchmark’ta tek çekirdek performansı 1,273 puan, çoklu çekirdekte ise 3,844 puan almakta. 5G teknolojisine sahip Tecno Phantom V Fold 2 5G’nin RAM kısmında 12 GB’lık bellek yer almakta.

Phantom V Fold 2 5G 5610 mAh Batarya ile Geliyor

Ekran tarafına baktığımızda ise 2000 x 2296 piksel çözünürlüğe sahip bir panel ile geleceği görülmekte ancak ekranın boyutları henüz belli olan özellikler arasında yer almıyor. Google Play Console sertifikasında görüldüğü üzere cihazın işletim sistemi kısmında Android 14 yer almakta.

TUV Rheinland sertifikasında yer alan bilgi ile de Tecno yeni katlanabilen telefonun batarya özelliği ortaya çıkıyor. Bu bağlamda cihazın 5610 mAh gücünde bir pil ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu da cihazın selefinden daha güçlü bir bataryaya sahip olduğunu göstermekte. Tecno Phantom V Fold 2 5G cihazının şimdilik bilinen özellikleri bu kadar. Cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında, sizlerle buradan paylaşıyor olacağız.