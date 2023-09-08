Ana SayfaAkıllı TelefonTecno Phantom V Flip 22 Eylül'de geliyor

Tecno Phantom V Flip 22 Eylül’de geliyor

Yenilikçi teknoloji markası TECNO bugün, en son premium amiral gemisi cihazı PHANTOM V Flip 5G'nin 22 Eylül'de Singapur'da Flip In Style TECNO Amiral Gemisi Ürün Lansmanı 2023'te piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Ahmet Ekinler

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de geliyor

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2’i gösteren iki video yayınladı

Geçtiğimiz ayın sonunda Google, Apple'ın 12 Eylül'deki lansman etkinliğini duyurmasına Pixel 8 ve Pixel 8...

Tecno, yatay olarak katlanabilen Phantom V Fold‘u Şubat ayının sonlarında MWC 2023’te piyasaya sürdü ve şimdi Çinli marka, Tecno Phantom V Flip olarak adlandırılan ilk kapaklı katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tecno Phantom V Flip, 22 Eylül’de Singapur’da yerel saatle 15:00’te başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak. Tecno, Phantom V Flip’in “yeni form faktörlerini keşfetme ve tutkulu, modaya uygun ve ileriye dönük kitleler için kapaklı telefonların stilini ve işlevselliğini yeniden tanımlama taahhüdünü” yansıttığını söylüyor.

Tecno, Phantom V Flip’in yanı sıra MegaBook T1 2023 14″ dizüstü bilgisayarı da piyasaya sürecek. Şirket bu ürünlerin her ikisi hakkında da herhangi bir açıklama yapmadı, ancak sızdırılan görüntüler Tecno Phantom V Flip‘in etrafında iki kamera bulunan dairesel kapaklı bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Phantom V Flip bazı özellikleriyle Google Play Console’da da görüldü: 6.9″ Full HD+ katlanabilir ekran, 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Yonga seti tarafında ise muhtemelen Dimensity 1300 kullanılacak.

-- Reklam --

OpenAI, Kasım Ayındaki İlk Geliştirici Toplantısı Planlarını Açıkladı

Yapay zeka çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dünyadaki hemen hemen her şirket, ChatGPT'yi kendi hizmetlerine entegre etmek veya bir...
Önceki İçerik
Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2’i gösteren iki video yayınladı
Sonraki İçerik
Akıllı telefon ekran yenileme hızları nedir ve neden önemsemeliyim?
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021