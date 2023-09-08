Tecno Phantom V Flip 22 Eylül’de geliyor

Tecno, yatay olarak katlanabilen Phantom V Fold‘u Şubat ayının sonlarında MWC 2023’te piyasaya sürdü ve şimdi Çinli marka, Tecno Phantom V Flip olarak adlandırılan ilk kapaklı katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tecno Phantom V Flip, 22 Eylül’de Singapur’da yerel saatle 15:00’te başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak. Tecno, Phantom V Flip’in “yeni form faktörlerini keşfetme ve tutkulu, modaya uygun ve ileriye dönük kitleler için kapaklı telefonların stilini ve işlevselliğini yeniden tanımlama taahhüdünü” yansıttığını söylüyor.

Tecno, Phantom V Flip’in yanı sıra MegaBook T1 2023 14″ dizüstü bilgisayarı da piyasaya sürecek. Şirket bu ürünlerin her ikisi hakkında da herhangi bir açıklama yapmadı, ancak sızdırılan görüntüler Tecno Phantom V Flip‘in etrafında iki kamera bulunan dairesel kapaklı bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Phantom V Flip bazı özellikleriyle Google Play Console’da da görüldü: 6.9″ Full HD+ katlanabilir ekran, 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Yonga seti tarafında ise muhtemelen Dimensity 1300 kullanılacak.