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Tecno Pop 6 Pro, 6.6″ ekran ve 5.000 mAh pil ile tanıtıldı

Uzun zamandır beklenen özel bir akıllı telefon olan yeni TECNO POP 6 Pro ile tanışın. 6.56" HD+ Nokta çentikli ekran ve 5000mAh gücünde pili ile çok yakında satışa sunulacak.

Ahmet Ekinler

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Tecno Pop 6 Pro, 6.6

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Tecno, Ocak ayında Pop 5 Pro‘yu duyurdu ve sekiz ay sonra Pop 6 Pro‘yu tanıttı.

Tecno Pop 6 Pro, loş ışık koşullarında daha parlak fotoğraflar çekmenize yardımcı olmak için sol tarafında bir flaş bulunan 5MP selfie kamerası için bir çentik bulunan 6,6″ HD+ ekran etrafında inşa edilmiştir. Akıllı telefonun arka paneli dokulu bir yüzeye ve iki kamera kurulumuna sahip.

Pop 6 Pro, bilinmeyen bir dört çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir ve yerleşik 2GB RAM ve 32GB depolama ile birlikte gelir. Android 12 (Go Edition) tabanlı HiOS 8.6 arayüzünü kullanıyor ve 5.000 mAh pil içerir – bu, Pop 5 Pro‘nun kapasitesinden 1.000 mAh daha küçüktür. 4G akıllı telefon ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahiptir.

Tecno Pop 6 Pro iki renkte gelir – Peaceful Blue ve Polar Black. Akıllı telefon Tecno’nun resmi Bangladeş web sitesinde listeleniyor, ancak fiyatı bilinmiyor.

Bununla birlikte, şirketin Hindistan şubesi akıllı telefonla ilgili teaser çalışmaları yaptığı için Pop 6 Pro yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek gibi düşünebiliriz. Ancak marka, 6.56″ ekranlı akıllı telefonun reklamını yapıyor. Pop 6 Pro‘nun panelinin gerçek diyagonalinin bu olma ihtimali yüksek ve Tecno’nun Bangladeş bölümü bunu 6,6″ olarak tamamlamaya karar vermiş olabilir. Diğer ülkelerdeki satış durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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KaynakGsmarena

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