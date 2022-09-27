Tecno Pop 6 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tecno Pop 6 Pro bugün piyasaya çıktı. Geçen yıl piyasaya çıkan Pop 5 Pro‘nun üst modeli olarak geliyor. Son çıkan model, giriş seviyesi özellikleri içeren bir bütçe akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Fiyatı ise yaklaşık 100 dolar civarında.

Tecno Pop 6 Pro

Tecno Pop 6 Pro, su damlası çentik, HD+ çözünürlük ve 480 nit parlaklık taşıyan 6.56 inç ekrana sahip. Telefon, diyagonal dokulu bir desene sahip degrade bir tasarımla geliyor. Güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var.

Tecno Pop 6 Pro, dikdörtgen bir kamera modülüyle geliyor. Bir AI lens ve bir LED flaş ile eşleştirilmiş bir 8MP ana sensör vaat ediyor. Önde 5 MP selfie kamerası var.

Tecno Pop 6 Pro dahili olarak bir Helio A22 işlemci ile donatılmıştır. 2 GB RAM ve özel bir microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletilebilen 32 GB depolama alanı sunuyor. Akıllı telefon gücünü 5.000 mAh pilden güç alıyor. Yazılım açısından, kutudan çıktığı haliyle Android 12 Go sürümüne dayalı HiOS 8.6 ile çalışıyor.

Tecno Pop 6 Pro, Kutup Siyahı ve Barışçıl Mavi renklerde mevcut. Bugünden itibaren Amazon’dan satın alınabilir.