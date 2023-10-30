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Tecno Pop 8 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Tecno, Pop serisinde Tecno Pop 8 ile yeni bir giriş seviyesi telefona sahip. Cihaz, Pop 7'nin halefi olarak geliyor ve 90Hz ekran, daha iyi kameraların yanı sıra selefinden daha fazla RAM ve depolama alanı sunuyor.

Ahmet Ekinler

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Tecno Pop 8 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

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Tecno, Pop 7‘nin halefi olarak hizmet veren en yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Tecno Pop 8‘i resmen tanıttı. Bu yeni cihaz, selefine kıyasla 90Hz ekran, gelişmiş kamera özellikleri ve RAM ve depolama alanındaki artış da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler sunuyor.

Tecno Pop 8, 720p çözünürlüğe ve yüksek 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç LCD ekrana sahip. Üstte çift flaşlı bir delikli kesik içine yerleştirilmiş 8MP ön kamera bulunuyor. Tecno ayrıca, yardımcı bildirimleri, şarj durumunu ve çağrı durumunu görüntülemek için delikli kesik etrafındaki alanı kullanan Dinamik Bağlantı Noktasını da tanıttı.

Cihazın arkasında, bir AI kameranın yanı sıra 13MP birincil kamera bulacaksınız. Üçüncü bir oyukta LED flaş yer alıyor ve ilginç bir şekilde hemen üzerinde ikinci bir küçük flaş konumlandırılmış. Tecno Pop 8’e güç veren Unisoc’un T606 yonga seti, 3GB veya 4GB RAM ve microSD kart yuvası ile genişletilebilen 64GB veya 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Yazılım deneyimi Android 13 (Go edition) tabanlıdır ve cihaz 10W şarjı destekleyen sağlam bir 5.000mAh pil ile donatılmıştır.

Tecno Pop 8, Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin ve Gravity Black dahil olmak üzere çeşitli renklerde mevcuttur. Fiyatlandırma ve bulunabilirlik detayları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sızıntılar Hindistan’da 7.000 INR (85 $) başlangıç fiyatına sahip olabileceğini gösteriyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakTecno-mobile

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