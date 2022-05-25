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Tecno Pova 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tecno Pova 3, 50MP ana kamera, iki 2MP yardımcı sensör ve 8MP selfie kameraya sahip. Akıllı telefon, 4GB/64GB ve 6GB/128GB arasında RAM/depolama yapılandırmalarına sahip MediaTek'in Helio işlemcisiyle geliyor. Ters şarj işlevi, diğer cihazlar için 10W şarj sağlıyor. Pova 3'ü şarj etmek, 25W'a kadar şarj hızıyla birlikte verilen 33W şarj cihazıyla gerçekleşiyor. Telefonun fiyatı ise 180 dolar.

Ayşen Sıla

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Tecno-Pova-3

Tecno, yeni akıllı telefonunu tanıttı. Tecno Pova 3, devasa 7.000 mAh pil, 90Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç LCD ve iki RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Pova 3, 175 dolar fiyatla ve Android 11 işletim sistemi desteği taşıyor.

Tecno Pova 3

Tecno Pova 3, 50MP ana kamera, iki 2MP yardımcı sensör ve 8MP selfie kameraya sahip. Akıllı telefon, 4GB/64GB ve 6GB/128GB arasında RAM/depolama yapılandırmalarına sahip MediaTek’in Helio işlemcisiyle geliyor.

Tecno Pova 3‘ün depolama alanı bir microSD yuvası ile daha da genişleyebiliyor. Pova 3, tek bir şarjla 48 saate kadar dayanabilen güçlü bir pile sahip. Bazı pil özellikleri Tecno Pova 3’te de mevcut. Bunlar, ters şarj ve Süper Güç Tasarruf Modu içeriyor.

Tecno-Pova-3

Ters şarj işlevi, diğer cihazlar için 10W şarj sağlıyor. Pova 3’ü şarj etmek, 25W’a kadar şarj hızıyla birlikte verilen 33W şarj cihazıyla gerçekleşiyor. Telefonun fiyatı ise 180 dolar.

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