Tecno Pova 4 Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Tecno Pova 4 Pro, son birkaç gün içinde birçok kez ortaya çıktıktan sonra nihayet resmileşti. Telefon, küresel ilk çıkışını Bangladeş’te yaptı. Öne çıkan özelliklerinden bazıları arasında bir AMOLED ekran, çift hoparlör, 45W şarj ve daha fazlası yer alıyor.

Akıllı telefon ilginç bir dizi özellik sunuyor. Bu nedenle, markanın diğer pek çok telefonun aksine, bu, Xiaomi ve Realme gibi rakiplerin telefonlarıyla teknik özellikler açısından rekabet edebiliyor.

Tecno Pova 4 Pro

Tecno Pova 4 Pro, FHD+ çözünürlüğe, 90Hz’e kadar yenileme hızına ve su damlası çentiğine sahip 6.66 inç AMOLED ekrana sahip. 8GB RAM, 256GB depolama ve çok katmanlı grafit soğutma sistemi ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 işlemci tarafından destekleniyor.

Telefon, Android 12 tabanlı HiOS çalıştırıyor. Oyun için Panther Engine 2.0 ve Game Space 2.0 gibi yazılım özelliklerine sahip. Cihaz, bir AI sensörü ve çift LED flaş tarafından desteklenen 50MP arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta, 8MP lens ve tek LED flaş bulunuyor.

Bağlantı cephesinde telefon, çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth, GNSS, NFC ve USB Type-C desteği sağlıyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı, z ekseni doğrusal titreşim motoru, yana monte parmak izi sensörü ve DTS Ses destekli Hi-Res Audio sertifikalı çift stereo hoparlör ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon gücünü 6.000 mAh pilden alıyor. 45W kablolu hızlı şarj ve 10W ters kablolu şarj desteği taşıyor. Son olarak Tecno Pova 4 Pro iki renkte (mavi ve gri) sunuluyor ve 164,79 x 77 x 9,19 mm boyutlarında. Fiyatı ise 259 dolar.