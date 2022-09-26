Tecno Pova Neo 2, Helio G85 ve 7.000 mAh pil ile piyasaya çıktı

Transsion markası Tecno, Rusya’daki en yeni Pova üyesini Tecno Pova Neo 2 ile piyasaya sürdü. Cihaz, HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına ve 6.82 inç IPS LCD’ye sahip. Bir delikli çentik içine yerleştirilmiş 8 MP selfie kamerasını görüyoruz ve arkada 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunur. MediaTek’in Helio G85 yonga seti, 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama ile eşleştirilmiş olarak geliyor.

Pova Neo 2, 18W’a kadar şarjı destekleyen oldukça büyük bir 7.000 mAh pil içerir. Telefon, Android 12‘yi Tecno’nun HiOS 8.6‘sı ile kullanıyor. Diğer özellikler arasında yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, 3.5mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvası bulunur.

Tecno Pova Neo 2, Uranolite Gri, Sanal Mavi ve Turuncu Magma renklerinde gelir. Giriş seviyesi 4/64 GB model 11.900 RUB’dan (yaklaşık 204 $), 6/128 GB model ise 13.990 RUB’dan (yaklaşık 240 $) başlıyor. Rusya’da açık satışlar 3 Ekim’de başlarken, küresel kullanılabilirlik henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.