Tecno Pova Neo 3, Yakında Görücüye Çıkacak!

Tecno, Camon 20 Premier 5G’nin 7 Temmuz’da piyasaya çıkacağını resmi olarak duyurdu. Bu arada marka, Pova Neo 2’nin üst modeli olarak gelecek Tecno Pova Neo 3’ü geliştirmekle de meşgul. Cihaz zaten FCC ve Google Play Console’dan sertifikalar almıştı. Şimdi ise, yeni bir rapor ortaya çıktı ve yeni akıllı telefonun tüm özelliklerini ortaya serdi.

Rapora göre Tecno Pova Neo 3, 1640 x 720 piksel çözünürlüğe ve 6.82 inçlik büyük bir Asahi Glass LCD ekrana sahip olacak. Ekran paneli, 90 Hz’lik iyi bir yenileme hızı vaat edecek.

Akıllı telefon bir MediaTek Helio G85 işlemciye sahip olacak. İşlemci, 128 GB dahili depolama ile birlikte 4 GB veya 8 GB RAM ile birleştirilecek. Buna ek olarak, akıllı telefon hafıza genişletme için 256 GB’a kadar bir mikro SD karta izin verecek. Cihaz Android 13 tabanlı HiOS 7.6 ile satışa çıkacak.

Rapor, Pova Neo 3’ün 16MP ana sensör ve 2MP ikinci sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olduğundan bahsediyor. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP’lik bir sensör var.

Tecno Pova Neo 3’ün göze çarpan özelliklerinden biri de, sık sık şarj etmeden uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden devasa 7.000 mAh pili. Ayrıca cihazın 18W hızlı şarjı destekleyeceği de söylentiler arasında. Boyutlara gelince, akıllı telefon 170,67 mm x 77,6 mm x 9,3 mm ölçülerinde ve 201 gram ağırlığında.