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Tecno Pova Neo 5G Piyasaya Çıktı – Tüm Özellikleri

Orta sınıf bir model olarak satışa çıkan yeni Tecno Pova Neo 5G, USB C Tipi bağlantı noktası üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen devasa 6.000 mAh pilden güç alıyor. Telefonda yalnızca tek bir 4GB + 128GB depolama yapılandırması var ve 190 dolar fiyat etiketine sahip.

Ayşen Sıla

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Tecno, Pova serisinden yeni bir akıllı telefon duyurdu. Söz konusu yeni model, bazı dikkate değer özelliklere sahip orta sınıf bir telefon ve Pova Neo 5G olarak adlandırılıyor. Öyleyse gelin yeni akıllı telefona hep birlikte göz atalım.

Tecno Pova Neo 5G

Yeni Pova Neo 5G, Full HD+ çözünürlüğe, 393 ppi piksel yoğunluğuna ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile 120 Hz etkileyici bir yenileme hızına sahip 6,8 inç uzunluğunda bir LCD panele sahip.

Bu panel maksimum 500 nit parlaklık veriyor ve selfie kamerası için merkeze hizalanmış bir delik deliği içeriyor. Cihaz Mali G57 GPU ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 810 işlemci ile geliyor.

Cihazın arka tarafında, 50 megapiksel ana lens ve bir LED flaş modülüyle birleştirilmiş bir AI sensörü içeren dikey olarak yığılmış bir çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu arada, ön tarafta 32 megapiksel selfie kamera var.

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Yeni Tecno Pova Neo 5G, USB C Tipi bağlantı noktası üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen devasa 6.000 mAh pilden güç alıyor. Dikkate değer diğer özellikler arasında özel bir microSD kart yuvası, DTS ses teknolojisi ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Akıllı telefon, Sprint Blue ve Sapphire Black seçeneği olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkıyor. Ayrıca, Android 12 işletim sistemi tabanlı HiOS 8.6 özel dış görünümüyle geliyor. Telefonda yalnızca tek bir 4GB + 128GB depolama yapılandırması var ve 190 dolar fiyat etiketine sahip.

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