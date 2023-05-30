Tecno Spark 10 Magic Skin Edition tanıtıldı – özellikleri

Daha bu Nisan ayında, Çinli teknoloji şirketi ve Transsion Holdings firması Tecno, Spark 10 serisi altında üç yeni modeli tanıttı. Modeller arasında Spark 10 4G, Spark 10 5G ve Spark 10C yer alıyor. Şirket daha önce Mart ayında Spark 10 Pro‘yu piyasaya sürmüştü. Yenilikçi teknoloji şirketi, şimdi başka bir modelin tanıtımıyla işleri çok daha fazla değiştirdi.

Tecno Spark 10 Magic Skin Edition az önce duyuruldu. Bu özel üretim akıllı telefon, Tecno’nun akıllı telefon tasarımı ve malzeme inovasyonunun sınırlarını zorlama girişimini daha ileriye taşıyor.

Tecno’nun çığır açan tavrını somutlaştıran Spark 10 Serisi Magic Skin Edition, yaz sezonunda tüketicileri cezbetmek için birçok şık tasarım seçeneği sunuyor. Bu özel seri, Tecno’nun amiral gemisi seviyesinde malzemeler ve trend belirleyen tasarım konusundaki amansız arayışını gözler önüne seriyor.

Bunu daha da ilginç kılan şey, yeni özel sürümün Spark 10 Pro, Spark 10 ve Spark 10C modelleri için mevcut olması. Magic Skin modelleri, Spark 10 serisi modellerle aynı özellikleri taşıyor. Yalnızca tasarımda farklılık gösteriyor.

Spark 10 Pro Magic Skin Edition’ın göze çarpan özelliklerinden biri, eko-deri malzemelerin yenilikçi kullanımı. Seri, geleneksel kaplamalı kumaşlara çevre dostu bir alternatif olan silikon deri kullanılarak üretildi. Sadece hassas ve pürüzsüz olmakla kalmıyor, aynı zamanda hakiki deriyi anımsatan rafine ve birinci sınıf bir his yayan zengin, damarlı bir dokuyla geliyor.

Ayrıca eko-deri malzeme son derece dayanıklı ve cihazın günlük hayatın zorluklarına dayanmasını sağlıyor. Malzeme leke tutmuyor, parmak izlerini itiyor ve yağ, makyaj ve diğer maddelerden kolay temizlik sağlıyor. Ayrıca mükemmel ter direnci, korozyon direnci ve UV direnci sağlayarak kullanıcılara telefonlarının çeşitli çevresel zorlukların üstesinden gelebileceği konusunda gönül rahatlığı vaat ediyor.