Tecno Spark 8C Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tecno Spark 8C, resmi olarak tanıtılan en yeni Spark 8 serisi akıllı telefon oldu. Eylül 2021’de şirket, Spark 8’i ve ardından Ekim ayında Spark 8P‘yi tanıttı. Spark 8 Pro, Kasım ayında piyasaya çıktı ve Spark 8T, Aralık ayında resmi hale gelmişti. Şimdi ise 90 Hz ekran, Unisoc işlemci, büyük pil ve 13 megapiksel çift kamera gibi; orta seviye özelliklere sahip yepyeni Spark 8C geliyor.

Tecno Spark 8C

Spark 8C, 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan; 6,6 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihaz, Android 11 işletim sistemi ve HiOS 7.6 ile çalışıyor. LED flaş destekli 8 megapiksel ön kamera ile geliyor.

Spark 8C’nin arka kamera ünitesi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kameraya sahip. Bir AI lensine ve bir LED flaş ünitesine yardımcı oluyor. Kamera modülü ayrıca bir parmak izi tarayıcısına da sahip. Ayrıca Spark 8C, bokeh efekti, AI sahne tanıma, panorama, HDR modu; AR çıkartmaları ve 1080p hızlandırılmış fotoğrafçılık gibi fotoğrafçılık özelliklerini destekliyor.

Spark 8C’nin resmi listesinde işlemcisi hakkında hiçbir bilgi yok. Unisoc T606 yonga seti tarafından desteklendiğine dair söylentiler var. Bu arada cihaz 2 GB / 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. 10W şarjı destekliyor gibi görünen 5.000 mAh pil ile geliyor.

Spark 8C, DTS surround ses, genişletilmiş RAM; microSD kart yuvası ve NFC gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Telefon, etkileyici bir arka tasarıma sahip ve Turquoise Cyan, Magnet Black, Iris Purple ve Diamond Grey renk seçenekleriyle geliyor.