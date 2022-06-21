Tecno Spark 9T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tecno, bu ayın başında 90 Hz ekran; Helio G85 işlemci ve 5.000 mAh pil gibi temel özelliklere sahip Spark 9 Pro‘yu tanıttı. Şimdi marka, Spark 9T adlı yeni bir Spark 9 serisi telefonla geri döndü. İşte Spark 9T’nin teknik özellikleri, ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Tecno Spark 9T

Spark 9T, Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekranda 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası bir çentik var.

Arkada ise iki büyük boyutlu kamera halkasına sahip üçlü kamera kurulumu ortaya çıkıyor. 13 megapiksel ana kameraya, 2 megapiksel derinlik algılama ünitesine ve bir AI lensine sahip. Cihaz, üstte HiOS 8.6 UI ile Android 12 işletim sistemiyle geliyor.

MediaTek Helio G37 işlemcili telefon; 4 GB RAM, 128 GB‘a kadar dahili depolama ve ek depolama için bir microSD kart yuvası ile geliyor. Telefon, 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içeriyor. Yanda bir parmak izi tarayıcı; USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikleri de var.

Atlantic Blue, Turkuaz Cyan, Iris Purple ve Cocoa Gold adlı renklerle görücüye çıkan telefonun fiyatı ise 188 dolardan başlıyor.