Günümüzde teknolojinin yerini herkes biliyordur, artık teknoloji olmadan hayatımızı sürdürmemiz çokça zorlaşabilir. İlk olarak teknoloji nedir onu açıklayalım; Teknoloji insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere hedefe ulaşmak için kullanılan çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerinin tamamı olarak tanımlanıyor. İnsanlar teknolojiyi mal veya hizmet üretmek, bilgiye ulaşmak ve kullanmak gibi amaçlarla kullanabiliyor. Teknoloji sayesinde bilimsel araştırmalar yapılabiliyor ve insanlığın yararı için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aslında teknoloji bizlere birer ödüldür. Şimdi gelelim teknolojinin zararları ve yararları nelerdir;

Teknolojinin Yararları

Üretim, Sağlık, eğitim, ticaret, beslenme, gibi yeniliklere yol açar ve bu yenilikler teknoloji sayesinde meydana gelir.

Zaman kazandırır. Örneğin internet üzerinden yemek siparişi verdiğinizde hiç zaman ve enerji kaybetmeden istediğiniz birçok ürüne ulaşabilirsiniz.

En önemli faydalarından biri de sağlık alanındaki gelişmelerdir. Aklımızın ucuna dahi gelmeyecek bazı teknolojik gelişmeler sayesinde şu anda dünyamızda birçok hastalık ve rahatsızlık tedavi edilebilmektedir.

Örneğin uçak. Uçak ile binlerce kilometrelik yolu saatler içerisinde kat edip kısa zaman zarfında istediğiniz yere ulaşabiliyor olmanız çok muhteşem bir gelişmedir.

Eğitim olanakları artmış, uygulamalı ve etkileşimli öğrenme ortamları yaratılmış, evde eğitim imkânı ortaya çıkmıştır.

Tarım ve hayvancılıkta teknoloji sayesinde üretim maliyetleri düşürülmüş ve ürünlerin verimi arttırılmıştır.

İnsanlar uzay araştırmalarıyla dünya dışındaki gezegenler, yıldızlar ve evren hakkında çok ciddi bilgiler elde etmişler, dünya dışına seyahatler düzenleme şansı bulmuşlardır.

Sanayi ve endüstri alanında teknolojik cihazlar kullanılarak kısa sürede üretim, bakım, onarım ve montaj yapılabiliyor.

Teknolojinin medya sektörüne de oldukça faydası vardır. Mesela bir dizi çekilirken, kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon, ses kayıt cihazları vb. aletler gereklidir. Bu aletlerin hepsi teknolojik ürünler sınıfına girer.

Teknolojinin Zararları

Teknolojik ürünlerin çoğu elektrik ile çalışmaktadır. Bu bize radyasyon gibi görünmeyecek bir şekilde elektromanyetik dalgalar ile zarar verebilmektedir.

Sosyallik azalır. Teknoloji insanların sosyalleşmesine izin vermez. Buna gerek yokmuş gibi düşünülür. Ancak sosyalleşmek birçok açıdan bizim için faydalıdır.

Hava kirliliğine neden olmaktadır. Büyük kimyevi şirketlerin ve fabrikaların gökyüzüne bıraktığı kirli dumanlar yaşam standartlarımızı düşürmektedir.

Teknolojinin doğaya verdiği zarar sebebiyle küresel ısınma meydana gelmiş, buzullar erimiş, hayvanların nesli tükenmiş, doğadaki besin zincirleri ve döngüler zarar görmüştür.

Şiddet, nefret, suç vb. davranışlara kötü örnek olabilecek bilgi ve görüntülere teknoloji sayesinde daha yatkın bir toplum yetişmektedir.

Oyun, alışveriş veya televizyon bağımlılığı çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri hâline gelmiştir.

Teknolojinin fizyolojik olumsuzluklardan biri de göz yorgunluğu yine teknoloji bağımlılığı ileri seviyelerde vücudun baş, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıya neden olabiliyor.

Psikolojik olumsuz etkilerinden biri izolasyon olarak biliniyor. Sosyal medya gibi teknolojiler insanları bir araya getirmek için tasarlanmasına rağmen bazen tersi etki yapabiliyor.

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