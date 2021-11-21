Telefon Arama Yapmıyor? Nasıl Çözülür

Bugün sizlere telefon arama yapmıyor sorununun sebeplerini araştıracağız. Hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonları iletişimimizin en güçlü kaynağı haline geldi. Fakat kullandığımız cihazlar bazen sorun yaratabiliyor bunlardan en çok karşımıza çıkan sorun ‘‘telefon arama yapmıyor” bunların bazı sebepleri olabilir. YouTube gibi bir çok kanallarda anlatımlı videolar olsa da bazen çözüm bulunamıyor.

iPhone ve Android telefonlarda bazen arama yapmak mümkün olmuyor. Birini aradığınız zaman telefon çalmıyor ve arama sonlandırıldı diyerek arama yapmıyor. Bunun nedenlerini ve çözümlerini sizler için sıralayacağız.

Nedenleri şunlar olabilir;

Mobil hattınızın ödenmemiş faturasından dolayı iletişiminin kısıtlanması

Telefonda takılı olan hattın yerine tam oturmamış olması

Hat tepsisinin sıvı temasından kaynaklı olarak hattı okumaması

Mobil operatör tarafından kaynaklanan sorunlar

Telefonda uçak modunun aktif olması

Telefonun IMEI kodunun kopyalanması

VolTe ve Veri Dolaşımı Özellikleri Kaynaklı Sorunlar

iPhone Telefon Arama Yapmıyor

Eğer iPhone kullanıcısı iseniz cihazınız arama yapmıyorsa şu adımları izleyebilirsiniz;

Öncelikle telefon faturanızı ödediğinizden emin olun. Faturanız ödenmemişse telefonunuz aramalara kapatılmış olabilir.

iPhone’un uçak modunda olmadığından emin olun. Eğer uçak modu etkinse kapatın.

iPhone’un Rahatsız Etmeyin modu açıksa kapatın. (Denetim Merkezini açıp Ay simgesine dokunun.)

Telefonu kapatıp 10 saniye kadar bekleyin ve telefonu tekrar açın. Telefonu kapatıp açmak birçok sorunu çözmektedir.

Eğer bunlarda çözüm olmadıysa Ağ Ayarlarınızı sıfırlayın. Bunun için Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyin

Android Telefon Arama Yapmıyor

Eğer Android kullanıcısı iseniz cihazınız arama yapmıyorsa şu adımları izleyebilirsiniz;

Telefonu kapatma tuşunu kullanarak yeniden başlat ya da kapat seçeneğini kullanarak ilk kullanıma hazır hale getirin.

Telefonunuzun ”Ayarlar” bölümüne girerek ”Bağlantılar” ve ”Mobil Ağlar” adımlarını takip edin. Burada telefonun VolTe özelliğinin aktif olup olmadığını kontrol edin. Bu özelliğin aktif olması ya da kapalı olması aramalarınızı engelleyebilir. Hâl böyle olunca açıksa kapatın, kapalıysa açın.

”Mobil Ağlar” kısmında ağ durumunuzu belirten bölümün üzerine tıklayın ve ”3G” ve ”LTE” arasında değişiklikler yapın.

Eğer halen tuşlu telefon kullanıyorsanız şu adımları deneyin;

Telefonunuzun bataryasını çıkartarak sim kart yuvasının zarar görüp görmediğini kontrol edin.

Bu alanda herhangi bir zarar yok ise operatör tarafından size verilen hattın çip kısmının çizilmiş olmasına, zedelenmiş olmasına ya da farklı bir durumla karşılaşmış olmasına bakın.

Telefonun hattınızın faturasını ödemediğiniz için arama kısıtlaması uygulanmış olabilir. Bu sorun hakkında operatör ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme Yolları