Günümüzde hemen hemen her evde bir internet bağlantısı bulunuyor. Özellikle kablosuz bağlantının yaygınlaşması ile beraber hem akıllı telefonları hem de dizüstü bilgisayarlarımızı kablosuz bir şekilde bağlayabiliyoruz. Diyelim ki Wi-Fi şifrenizi unuttunuz akıllı telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme işlemi ile Wi-Fi şifrenizi kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bir çoğumuz işlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber bu sayı daha da yükseldi. Artık iş insanları lokantalarda, alışveriş merkezlerinde vb. yerlerde Wi-Fi bağlantısından yararlanıyor.

Evinizdeki internet bağlantısı ile tüm cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. Wi-Fi arayıcılığı ile akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve birçok teknolojik alet internet bağlantısına sahip olur. Şifrenizi değiştirdiniz ancak yeni cihazlarınıza kaydetmeden unuttunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? İşte sizlere Modem şifrenizi hatırlamak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz. Gelin modem şifrenizi nasıl öğreneceğinize birlikte bakalım.

Android Telefondan Wi-Fi Şifresi Öğrenme

Ayarlar sayfasına girin ve Bağlantılara dokunun.

Wifi seçeneğine dokunun.

Geçerli ağda bağlı olduğunuz modemin karşısında bulunan çark işaretine dokunun.

Qr kodu yazan yere dokunun ve görüntü olarak kaydedin.

Telefonunuza Play Store’ dan Qr Kod okuyucu yükleyerek, bu görseli okutun.

dan Qr Kod okuyucu yükleyerek, bu görseli okutun. Wifi şifreniz karşınıza çıkacaktır.

İsterseniz Qr Kodu açıkken başka bir telefonun kamerasına okutarak WiFi şifrenizi görüntüleyin veya paylaşın.

iOS Telefondan Wi-Fi Şifresi Öğrenme

iPhone telefonlarda WiFi şifresi paylaşmak için telefonunuzda en az iOS 11 sürümü yüklü olması gerekmektedir. Daha düşük sürümlerde bu işlem desteklenmemektedir.

Öncelikle her iki iPhone’un da birbirine yakın olması ve Bluetooth özelliğinin açık olması gerekmektedir.

Wi-Fi ile bağlı olmayan telefonda Ayarlar / Wi-Fi bölümüne girin ve bağlanacağınız modemin şifre yazma ekranında bekleyin.

Wi-Fi ile bağlı olan telefonda ise Ayarlar / Wi-Fi bölümüne girince ve 5-10 saniye bekleyin.

Ekrana gelen “Parolayı Paylaş” butonuna basarak Wi-Fi şifresini paylaşabilirsiniz

Windows Bilgisayardan Wi-Fi Şifresi Öğrenme

Bilgisayardan WiFi şifresi öğrenmenin bir yolu denetim masasını kullanarak öğrenmedir.

Bilgisayar ekranının en alt kısmında yer alan görev çubuğunda bulanan WiFİ simgesine mouse ile “ Sağ ” tıklayın, “ Ağ ve İnternet ayarları öğresini açın ” yazısına tıklayın.

” tıklayın, “ ” yazısına tıklayın. Açılan ekranda “Bağdaştırıcı Seçeneklerini Değiştir” yazısına tıklayın.

Daha sonra açılan pencerede Wi-Fi kısmına mouse ile “ Sağ ” tıklayın ve “ Durum ” yazısına basın.

” tıklayın ve “ ” yazısına basın. Karşınıza çıkan pencereden “ Kablosuz Özellikleri ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. İkinci sekme olan “ Güvenlik ” sekmesine tıklayın ve “Karakterleri göster” kutucuğunu işaretlerin.

” sekmesine tıklayın ve “Karakterleri göster” kutucuğunu işaretlerin. “Ağ güvenlik anahtarı” yazan kısımdaki şifre modeminizin WiFi şifresidir.

MAC Bilgisayardan Wi-Fi Şifresi Öğrenme

Eğer Mac OS işletim sistemi kullanan bir bilgisayarınız varsa, aşağıdaki yönergeleri uygulayarak WiFi şifrenizi öğrenme şansına sahipsiniz. Aşağıda yer alan yönergeler Mac OS 10.0 dahil olmak üzere günümüzde çıkan en son macOS sürümüne kadar geçerlidir.

Finder’a tıklayın.

tıklayın. Karşımıza çıkan pencereden, sol menüde Uygulamalar’a , ardından sağ tarafta İzlenceler klasörüne girin.

, ardından sağ tarafta İzlenceler klasörüne girin. Daha sonrasında sağ tarafta İzlenceler klasörünü açın, ve Anahtar Zinciri Erişimi programını açın.

Eğer bu programı ilk açışımız ise, bizden şifre istenebilir. Öncelikli olarak Apple hesabınızın şifresini deneyin, eğer yanlış çıkarsa bilgisayarı açmak için kullandığınız şifrenizi girerek giriş sağlayın.

Daha sonra sağ üst tarafta yer alan arama kutusuna Airport yazın. Program otomatik olarak bugüne kadar bağlandığınız kablosuz modemlerin bir listesini çıkartacaktır. Eğer iCloud kullanıyorsanız, her modem isminden iki tane görebilirsiniz. Normaldir.

yazın. Program otomatik olarak bugüne kadar bağlandığınız kablosuz modemlerin bir listesini çıkartacaktır. Eğer kullanıyorsanız, her modem isminden iki tane görebilirsiniz. Normaldir. Şifresini öğrenmek istediğimiz modemin üstüne gelerek iki kez tıklayın. Daha sonra karşımıza çıkan pencerede yer alan Parolayı göster seçeneğini seçin.

İlk olarak bilgisayarımızı açmak için kullandığımız şifremizi girerek onaylayın. Sistem bizden birkaç defa kullanıcı adı ve şifremizi sorabilir. Yanlış girdiğinizi düşünmeyin. Bilgilerinizi, doğru bildiğiniz şekilde girin.

Modem şifreniz karşınıza çıkacaktır.

Modem Arayüzünden Wi-Fi Şifresi Öğrenme

Modeminizin arayüzü şifresini biliyorsanız WiFi şifresini telefondan veya bilgisayardan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle modeme WiFi veya ethernet kablosu ile bağlı olmalısınız.

İnternet tarayıcınızın (Chrome, İnternet Explorer, Saferi, Firefox gibi) adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın.

yazın. Modem arayüz kullanıcı adı bilgilerini girin ve Enter’ a basın.

Açılan sayfadan Kablosuz Ayarları sayfasına tıklayın. (Modeminizin markasına göre bu sayfa Ağ ayarları veya Kablosuz Ağ Ayarları şeklinde de olabilir.)

SSID1: Wifi Adınız

SSID1 Şifre: Wifi Şifreniz

Wi-Fi Şifresini Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Evimizde bulunan internet bağlantısını Wi-Fi şifresi ile koruma altına alırız. Özellikle tanımadığımız kişileri, internetimizden uzak tutmak için bu işlemi gerçekleştiririz. Ancak bazı durumlarda bu şifreler öğrenilebiliyor. Wi-Fi şifresini belli aralıklarla değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle evinizde veya oturduğunuz bölgede çok sayıda ev varsa, bu işlemi sık sık yapmalısınız.

Wi-Fi şifresi kullandığınız internet ağını korumaya almanızı sağlar. Şifrenizi başkaları ile paylaşırsanız kullanım artacağından internet hızında düşmelere sebep olabilir. Ayrıca Wi-Fi şifrenizi unuttuysanız ya da bilmediğiniz kişiler tarafından internetinizin kullanıldığını düşünüyorsanız modem arayüzüne girerek şifre ve isim değişikliği yapmalısınız.

WİFİ şifre değiştirme işlemi yapmak için modemin arayüzüne giriş yapılmalıdır. Şifrenizi unuttuysanız modeminize reset atarak yeni şifre belirleyebilirsiniz. Bunun için modemin arkasında bulunan reset tuşuna 10 saniye basılı tutun. Arayüze ulaşmak ve yeni şifre belirlemek için aşağıdaki adımları takip edin…

Arama motorunuzu açın, 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basın.

yazıp enter tuşuna basın. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre istenmektedir. Kullanıcı adı kısmına küçük harfler ile admin , şifre bölümüne ise yine küçük harflerle admin yazın

, şifre bölümüne ise yine küçük harflerle yazın Yeni şifre oluşturmanız gereken sayfa açılacak. Yeni şifreyi oluşturduktan sonra modemin arayüz sayfası açılacak

Wi-Fi adını değiştirmek için; sol tarafta bulunan kablosuz bölümüne tıklayın. SSID1 yazan kısmın karşısına istediğiniz adı yazın ve ‘kaydet’e tıklayın

Wi-Fi Şifresi Nasıl Olmalıdır?

Ağ güvenliğiniz için güçlü bir Wi-Fi şifresi oluşturmak oldukça önemlidir. Aşağıdaki adımları uygulayarak kendinize güvenli bir Wi-Fi şifresi oluşturabilirsiniz;

Şifreniz minimum 8 karakterden oluşmalı: Harfler, sayılar ve sembollerin bir karışımını hedeflemelisiniz. Ancak yaygın ifadelerden, adlardan veya yerlerden kaçının. Başka bir deyişle, Abcd123, Abc345 gibi çokça kullanılan şifrelerden kaçının.

Harfler, sayılar ve sembollerin bir karışımını hedeflemelisiniz. Ancak yaygın ifadelerden, adlardan veya yerlerden kaçının. Başka bir deyişle, Abcd123, Abc345 gibi çokça kullanılan şifrelerden kaçının. Ardışık sayı ve harflerden kaçının: Abcd ya da 123 gibi ardışık rakam ve kelimelerden kaçınmalısınız.

Abcd ya da 123 gibi ardışık rakam ve kelimelerden kaçınmalısınız. Kelimeleri yanlış yazın, tahmini zorlaştırın: Eğer şifrenizde bir kelime kullanacaksanız bu kelimeleri farklılaştırarak kullanın. Örneğin; Starwars yazmak yerine Strwrs şeklinde yazarak şifrenizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ilerlerseniz şifrenizi tahmin etmek daha zor hale gelecektir.

Eğer şifrenizde bir kelime kullanacaksanız bu kelimeleri farklılaştırarak kullanın. Örneğin; Starwars yazmak yerine Strwrs şeklinde yazarak şifrenizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ilerlerseniz şifrenizi tahmin etmek daha zor hale gelecektir. Rakam ve harflere ek olarak sembol de kullanın: Wi-Fi şifreleri genelde harf ve rakamlardan oluşturulur. Bu harf ve rakamlar ile birlikte “!” “?” gibi semboller de kullanarak Wi-Fi şifrenizi daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.

Wi-Fi şifreleri genelde harf ve rakamlardan oluşturulur. Bu harf ve rakamlar ile birlikte “!” “?” gibi semboller de kullanarak Wi-Fi şifrenizi daha güçlü bir hale getirebilirsiniz. Başka hesaplar için kullandığınız şifreyi Wi-Fi şifresi olarak kullanmayın: Birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanmaktan ve tarihi geçmiş şifrelerinizi yeniden kullanmaktan kaçının. Örneğin banka için kullandığınız bir şifreyi aynı zamanda Wi-Fi şifreniz olarak belirlemeyin. Bu şekilde Wi-Fi şifresini aileniz ya da arkadaşlarınız ile paylaşırken aynı zamanda banka hesap şifrenizi de kendileri ile paylaşmamış olursunuz.

Ayrıca bkz: Wi-Fi Çalışmıyor Çözümleri