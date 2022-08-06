Telefonu Webcam Olarak Kullanma Uygulamaları 2022

Başarılı bir kamera görüntüsü pek çok görüntülü görüşme için büyük önem taşımaktadır. Zoom, Skype, Google Meet gibi görüntülü konuşma uygulamalarında kamera kalitesinin yüksek olması büyük bir avantaj sağlar. Ancak her dizüstü bilgisayar ya da webcam kaliteli bir görüntü sağlamaz. Bu noktada telefon kamerasını webcam olarak kullanma hayat kurtarıcı olabilir.

Telefonu Webcam Olarak Nasıl Kullanabilirim?

Droidcam’i İndirin

Droidcam isimli uygulama, tüm bu işlemler sırasında ihtiyaç duyduğumuz ana uygulama olacak. Bu programı indirmeyi ve cihazınıza kurmayı unutmayın. Ufak bir hatırlatma olarak Droidcam hem akıllı telefonunuzda hem de bilgisayarınızda kurulu olmalı.

Senkronizasyonu Tamamlayın

Eğer her iki versiyonu da indirip kurduysanız, Android uygulamasını çalıştırın ve burada yer alan bilgileri bir kenara kaydedin. Şimdi bilgisayardaki programı çalıştırın ve istenen bilgileri girin.

Ayarları Yapın

Gerekli olan bilgileri girdikten sonra hem bilgisayarınızdaki hem de akıllı telefonunuzdaki uygulama birbirleri ile eşleşmiş olacaklar. Bu adımdan sonra video kalitesi gibi çeşitli ayarları kontrol edin ve ayarlayın.

Görüntüyü Yansıtın

Tüm bu adımların ardından yapmanız gereken her şey sona ermiş olacak. Her iki cihaz arasındaki senkronizasyonu tamamladıktan sonra akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi tıpkı dahili kamera gibi kullanabilirsiniz.

Telefonu Webcam Olarak Kullanma Uygulamaları

Camo

Camo, listedeki en yeni web kamerası uygulamasıdır ve bir web kamerası uygulamasından beklediğiniz her şeyi yapar. Öne bakan kamera ve telefonunuzun birincil kameralarından herhangi biri dahil olmak üzere telefonunuzdaki herhangi bir kamerayı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, masaüstü istemcisi Zoom, Meet, Teams, OBS, Streamlabs, Skype, Twitch ve diğerleri gibi 40’tan fazla popüler uygulamayla çalışır. Diğer bazı özellikler arasında birden fazla video çözünürlüğü (360p kadar düşük ve 1080p kadar yüksek), bulut tabanlı hizmetler yok (Camo ne yaptığınızı göremez) ve hatta aynı anda birden fazla Android cihazı kullanabilirsiniz. Uygulama ücretsizdir ve kurumsal çözümler de mevcuttur.

DroidCam

DroidCam, listedeki en eski web kamerası uygulamalarından biridir ve bu güne kadar hala iyi çalışıyor. Listedeki diğer uygulamaların çoğu gibi telefonunuzu PC’nize bağlayarak çalışır. Hem 720p hem de 1080p video, doğrudan bağlantı desteği (USB üzerinden) ve telefon görüşmesini sessize alma özelliklerine sahiptir. Ayrıca DroidCam’inizi bir IP kamera olarak da çalışmasını sağlayan bir web tarayıcısından görüntüleme seçeneği de vardır. Uygulama, kullanım sınırı olmaksızın ücretsizdir.

Iriun

Iriun, telefonunuzun ekranına bağlı olmasına rağmen, 4K video desteğine sahip birkaç web kamerası uygulamasından biridir. Diğerleriyle aynı şekilde çalışır. Uygulamayı telefonunuza ve bilgisayarınıza yüklersiniz ve ardından ikisini birbirine bağlarsınız. Uygulama ayrıca normal Wi-Fi bağlantısının yanı sıra USB desteği de içerir.

XSplit Connect

XSplit Connect, akıştaki en büyük isimlerden biridir, bu nedenle bir web kamerası uygulamasına da sahip olduklarını görmek cesaret vericidir. Tüm olağan şeyleri yapar ve ardından sahte bir bokeh efekti ekleyen bulanıklık kaydırıcısı gibi küçük incelikler ekler. Uygulama, telefonunuzu bu amaçla kullanmaya karar verirseniz, OBS ve Streamlabs gibi popüler akış uygulamalarını da destekler. XSplit Connect ücretsiz gibi görünüyor, ancak ayda 5 dolardan başlayan daha büyük XSplit Broadcaster yazılım paketinin bir parçasıdır.

EpocCam

EpocCam ilk olarak uygulama mağazasında yaklaşık on yıl önce yayınlandı, ancak geçen yıl gerçekten parladı. Bu uygulama, iPhone’unuzu hem Mac hem de Windows’ta bir HD web kamerası ve mikrofon olarak kullanmanıza yardımcı olur. İlgili sürücüleri yükledikten sonra EpocCam, telefonunuzun Zoom, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi uygulamalarda isteğe bağlı bir web kamerası olarak tanınmasına olanak tanır. Telefonunuzu Wi-Fi veya USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz ve EpocCam bilgisayarınızın onu tanımasını sağlayacaktır.

Microsoft’s Phone Companion

Microsoft’un Telefon Eşlikçisi uygulaması, bu liste için sıra dışı ancak kullanışlı bir uygulamadır. Web kamerası kullanımı için bilgisayarınızın telefonunuzun kamerasına erişmesine izin vermez. Ancak, telefonunuzun uygulamalarını bilgisayar ekranınızda kullanmanıza izin verir. Örneğin, Zoom’u açmak için Telefon Rehberi uygulamasını kullanabilir, telefonunuzun kamerasıyla tüm bir toplantıyı gerçekleştirebilirsiniz ve telefonunuz tüm işi yan tarafta yaparken her şey bilgisayar ekranınızda gerçekleşir. Akış gibi içerik oluşturma kullanımları için çalışmaz, ancak iş veya okul kullanımı için oldukça kullanışlı olabilir. Ayrıca kullanım sınırı olmaksızın tamamen ücretsizdir.

iVCam

iVCam, bir USB bağlantısının yanı sıra Wi-Fi üzerinden de çalışır ve mobil uygulaması hem Android hem de iPhone’lar için kullanılabilir. Ancak, masaüstü yazılımı yalnızca PC’lerde çalışır, bu nedenle Mac kullanıcıları için bir seçenek değildir. Birden fazla çözünürlüğü (4K’ya kadar) destekler ve pozlama, kare hızları ve ISO gibi kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda her iki kamerayı da kullanmanızı sağlar, hem yatay hem de portre modlarını destekler ve arka planınızı değiştirmenize olanak tanır.

Youcam

Youcam, Windows 11, Windows 10 ve Windows’un diğer sürümleri için en popüler web kamerası yazılımlarından biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Diğer web kamerası araçlarında bulacağınız karmaşık arayüzden uzak temiz bir kullanıcı arayüzü, YouCam’i yeni başlayanlar için bariz bir seçim haline getiriyor. Ancak bu, yazılımın basit bir iş olduğu anlamına gelmez, bunun yerine çeşitliliği etkileyici olan zengin bir düzenleme araçları, filtreler ve efektler dizisi sunar. Sahne filtreleri, yüz bozulma lensleri, ifadeler, dinamik efektler ve çıkartmalar bunlardan sadece birkaçıdır.

ManyCam

ManyCam sadece bir web kamerası uygulaması değil, kullanıcıların kullanımına sunulan çok sayıda hazır ayar, filtre ve efekt sayesinde tam gelişmiş bir video düzenleme yazılımı olarak adlandırılabilir. Bazı sanatsal videoları kaydetmek ve yayınlamak için geçişler, yüz maskeleri, ifadeler ve arka planlar gibi bir dizi güzelleştirme efekti ekleyebilirsiniz. Bunların dışında YouTube entegrasyonu, Resim içinde Resim (PiP) modu ve yeşil ekran ManyCam’in sunduğu çeşitli güzellikler arasındadır.

Livestream

Livestream, akıllı telefonunuz aracılığıyla çeşitli etkinlikleri izlemenizi ve yayınlamanızı sağlayan bir canlı yayın uygulamasıdır. Bu uygulama aynı zamanda size kendi içeriğinizi Facebook ve Twitter gibi farklı sosyal ağlar üzerinden yayınlama fırsatı verir. Bu uygulama, videoları gerçek zamanlı olarak yayınlamanın en iyi yoludur. Bu uygulamayı kullanarak, reklamsız ve 7/24 kullanıcı desteği olmadan sınırsız akış hizmeti alabileceksiniz. Bununla birlikte, Livestream uygulaması size beyaz etiketleme ve çoklu bit hızlı akış dahil olmak üzere birçok araç ve özellik sunar.