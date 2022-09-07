Temtem Parası: MMO ile Savaşan Canavarda Nasıl Para Kazanılır ?

Temtem’de para toplamanın belki de en etkili yolu ikinci Omninesia adasında bulunabilir ve Freetem ile takım kurmayı içerir. Yetiştirme Merkezinin hemen batısında, FreeTem’i bulacaksınız. FreeTem, yakaladıktan sonra doğaya saldığınız her Temtem için size değerli Pansun’u ödeyecek olan koordinatördür.

Yakın zamanda özgürleşen yaratığın nadirliği ve seviyesi ne kadar yüksek olursa, Freetem’den o kadar çok Pansun kazanacaksınız. Yeni Temtem yakalamak için Temcard’lara erişiminiz olduğu sürece, bu yöntemi ihtiyaç duyduğunuz kadar Pansun toplamak için kullanabilirsiniz. Biraz sıkıcı olabilir, ancak para toplamanın kolay ve güvenilir bir yoludur.

Eşyaları Satarak Para Kazanma

Temtem’in adalarından alınan eşyalar alındıktan sonra yeniden doğmasa da, onları satmak bir tutam para toplamak için iyi bir yol olabilir. Başarılı olmak için ihtiyaç duyacağınız şeyler için biraz tutmayı unutmayın. İstenmeyen öğeleri Pansun’a dönüştürmek için Temtem’in birçok satıcısından birine götürün.

Terbiyecilerle Savaşarak Para Kazanma

Diğer terbiyeciler ile savaşmak, fazladan Pansun kazanmanın harika bir yoludur.Temtem’in adaları, meydan okumanız için hazır NPC Tamer’larla dolu. Onları yenin ve Pansun ile ödüllendirileceksiniz. Zaferi garantilemek için Temtem türlerini tazelediğinizden emin olun.

Pansun’u PvP’de diğer oyuncularla savaşarak da kazanabilirsiniz, ancak genel olarak konuşursak, NPC’leri yenmek diğer insanlardan çok daha kolay olduğundan, önce NPC’lerle savaşmanızı tavsiye ederiz.

Dilek Kuyusu ile Para Kazanma

Wishing Wells, daha ezoterik öğeler sağlamanın yanı sıra iyi bir Pansun kaynağı olabilir. Dilek Kuyusu ödüllerinden yararlanmak için, oyunun Dilek Kuyularından birine bir WishYouWell Parası atmanız gerekir. Bu paraları belirli haftalık ve günlük görevlerden elde edebilirsiniz. Onsenshima’da bir çift WishYouWell jetonu da bulabilirsiniz, ancak dünyada bulunan tüm eşyalarda olduğu gibi, onları yalnızca bir kez alabilirsiniz. Alternatif olarak, posta servisi FreeTem’den daha fazla jeton elde edebilirsiniz.