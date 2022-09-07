Ana SayfaİpucuTemtem Parası: MMO ile Savaşan Canavarda Nasıl Para Kazanılır ?

Temtem Parası: MMO ile Savaşan Canavarda Nasıl Para Kazanılır ?

Temtem parası kazanmanın en kısa yolunu arıyorsanız işte burada tüm detaylarıyla sizlerle...

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.

Yeni Başlayanlar İçin En İyi DSLR Fotoğraf Makineleri 2022: Yeni Fotoğrafçılar İçin Giriş Seviyesi En İyi Seçenekler

Fotoğrafçılıkla yakından ilgilenmeye başladıysanız veya başlamaya niyetiniz varsa iyi bir fotoğraf makinesi edinmek sizin yararınıza olacaktır. Orta sınıftan pahalıya...

Temtem’de para toplamanın belki de en etkili yolu ikinci Omninesia adasında bulunabilir ve Freetem ile takım kurmayı içerir. Yetiştirme Merkezinin hemen batısında, FreeTem’i bulacaksınız. FreeTem, yakaladıktan sonra doğaya saldığınız her Temtem için size değerli Pansun’u ödeyecek olan koordinatördür.

Yakın zamanda özgürleşen yaratığın nadirliği ve seviyesi ne kadar yüksek olursa, Freetem’den o kadar çok Pansun kazanacaksınız. Yeni Temtem yakalamak için Temcard’lara erişiminiz olduğu sürece, bu yöntemi ihtiyaç duyduğunuz kadar Pansun toplamak için kullanabilirsiniz. Biraz sıkıcı olabilir, ancak para toplamanın kolay ve güvenilir bir yoludur.

Eşyaları Satarak Para Kazanma

Temtem’in adalarından alınan eşyalar alındıktan sonra yeniden doğmasa da, onları satmak bir tutam para toplamak için iyi bir yol olabilir.  Başarılı olmak için ihtiyaç duyacağınız şeyler için biraz tutmayı unutmayın. İstenmeyen öğeleri Pansun’a dönüştürmek için Temtem’in birçok satıcısından birine götürün.

temtem

Terbiyecilerle Savaşarak Para Kazanma

Diğer terbiyeciler ile savaşmak, fazladan Pansun kazanmanın harika bir yoludur.Temtem’in adaları, meydan okumanız için hazır NPC Tamer’larla dolu. Onları yenin ve Pansun ile ödüllendirileceksiniz. Zaferi garantilemek için Temtem türlerini tazelediğinizden emin olun.

Pansun’u PvP’de diğer oyuncularla savaşarak da kazanabilirsiniz, ancak genel olarak konuşursak, NPC’leri yenmek diğer insanlardan çok daha kolay olduğundan, önce NPC’lerle savaşmanızı tavsiye ederiz.

Dilek Kuyusu ile Para Kazanma

Wishing Wells, daha ezoterik öğeler sağlamanın yanı sıra iyi bir Pansun kaynağı olabilir. Dilek Kuyusu ödüllerinden yararlanmak için, oyunun Dilek Kuyularından birine bir WishYouWell Parası atmanız gerekir. Bu paraları belirli haftalık ve günlük görevlerden elde edebilirsiniz.  Onsenshima’da bir çift WishYouWell jetonu da bulabilirsiniz, ancak dünyada bulunan tüm eşyalarda olduğu gibi, onları yalnızca bir kez alabilirsiniz. Alternatif olarak, posta servisi FreeTem’den daha fazla jeton elde edebilirsiniz.

-- Reklam --

Temtem: Yumurtadan Nasıl Çıkılır ve En İyi Yaratık İstatistikleri Nasıl Alınır

Temtem, son Pokémon RPG'lerinden çok daha zorlu bir mücadele sunuyor. Hal böyle olunca, güçlü bir Temteminizin olması önemli bir...
Önceki İçerikHonor X40 teaser, arkada kavisli 10 bit OLED, çift kamera olduğunu doğruladı
Sonraki İçerikTemtem: Yumurtadan Nasıl Çıkılır ve En İyi Yaratık İstatistikleri Nasıl Alınır
KaynakTechradar

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.