Temtem: Yumurtadan Nasıl Çıkılır ve En İyi Yaratık İstatistikleri Nasıl Alınır

Temtem, son Pokémon RPG’lerinden çok daha zorlu bir mücadele sunuyor. Hal böyle olunca, güçlü bir Temteminizin olması önemli bir fark yaratıyor. Vahşi doğada bulunan her Temtem’in farklı temel istatistikleri vardır. Bu yüzden, güçlü bir takım elde etmek için, güçlü Temtem’i avlamak için zaman harcayabilir veya Üreme Merkezine koşabilir ve daha güçlü bir yaratık yumurtadan çıkıp çıkamayacağınıza bakabilirsiniz.

Yumurtadan Nasıl Çıkılır?

Yetiştirme Merkezine birkaç Temtem bırakmak 50 Pansun’a mal olur. İşlemi başlatmak için sol tezgahın arkasındaki kel adamla konuşun. Seçtiğiniz Temtem’in yumurta üretme olasılığının olup olmadığını size söyleyecek ve ayrıca bebeğin nasıl görüneceğini ve istatistiklerinin ne olacağını tahmin edecektir. Tahmin edilen sonucu beğenmezseniz üremeden vazgeçebilirsiniz, ancak tahminden memnunsanız, Breed düğmesini seçin.

İki uyumlu Temtem, Üreme Merkezine birlikte yerleştirildiğinde, gerçek zamanlı olarak yaklaşık 25 dakika içinde bir yumurta görünmelidir. Ancak, aynı evrimsel çizgiden, örneğin bir Saku ve bir Kaku’dan iki Temtem üretirseniz, bir yumurtanın ortaya çıkması sadece 15 dakika sürecektir. Koşup oyununuzu oynayabilir veya sağlanan banklardan birine oturabilirsiniz.

Yetiştirme Merkezi bir seferde yalnızca bir yumurta barındırır, bu nedenle çiftin bir tane daha yapmasını istiyorsanız ilkini almanız gerekir. Yumurtayı yumurtadan çıkarmak için, sağlanan bilgisayarı (Merkezin sol tarafında) kullanarak altı kişilik partinize koyun ve ardından oyunu oynamaya devam edin. Partinizde olmadıkça yumurtanın çatlamayacağını unutmayın. Yumurtanın içindeki Temtem’in ne kadar nadir olduğuna bağlı olarak 45 dakika veya daha kısa sürede yumurtadan çıkacaktır.

En İyi Temtem İstatistikleri Nasıl Alınır

Tek Değerler (SV) ve Eğitim Değerleri (TV) Temtem’inizin temel istatistiklerine yapılan eklemelerdir ve bir Temtem’i aynı seviyedeki diğerinden daha iyi yapar. Temtem koleksiyonunuza başlamadan önce SV’lere aşina olmanız önemlidir. Temtem’inizi seviyelendirmek için sadece SV’lerinin kötü olduğunu ve daha iyilerini yakalamanız gerektiğini anlamak için saatler harcamak istemezsiniz.

Teknik konulara geçmeden önce, çeşitli istatistiklerin neler olduğunu hızlıca gözden geçirelim:

HP = Can Puanı ve Temtem’inizin sağlığı

STA = Teknikleri kullanmanıza izin veren dayanıklılık

SPD = Tur başına saldırı önceliğini belirleyen hız

ATK = Saldırı, fiziksel tekniklerin gücünü belirler

DEF = Fiziksel Tekniklere Karşı Savunma

SPATK = Özel Saldırı, özel teknikler için saldırı gücüdür

SPDEF = Özel Savunma, Özel Saldırılara karşı savunmayı belirler

Temtem’inizin Tek Değer istatistikleri asla değiştirilemez. Eğitim Değerleri ise savaştıkça sürekli artar. Her Temtem’in istatistikleri TV’lerle 1.000 artırılabilir, ancak her bir stat yalnızca maksimum 500 artırılabilir. Bu, güçte önemli bir artış ve saatlerinizi artırmadan önce Temtem’i doğru SV’lerle yakalamanız için başka bir nedendir.

TV’ler hakkında bilmeniz gereken en önemli şey, nasıl artacaklarını kontrol edebilmenizdir. Bunu yapmanın iki yolu vardır: Temtem’inizi meyve öğeleriyle beslemek için nakavt ederek veya yakalayıp vahşi Temtem’i yenmek.

Savaşta vahşi bir düşmanı yendiğinizde, savaşa katılan tüm Temtemler TV’lerinde bir artış alacaktır. Ve farklı Temtem’i yenmek sizi farklı stat artışlarıyla ödüllendirecek.

Diyelim ki gerçekten sevdiğiniz bir Özel Saldırı Tekniğine sahip bir Temteminiz var. Temtem’in Özel Saldırısını artırmaya odaklanmak istediğinize karar verdiniz. Bu, Temtem’i yalnızca Özel Saldırıda bir artışı ödüllendiren düşmanlara karşı savaşlarda kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu Temtem’in vahşi doğada karşılaştığınız diğer tüm düşmanlardan kaçınması gerekiyor.

Bu kadar disiplinle TV sayısını artıracaksanız, muhtemelen zamanınızın çoğunu min-max’a almayı düşünmediğiniz yedek Temtem ile savaşarak geçirmeniz gerekecek. Başlangıç ​​Temtem bunun için iyidir çünkü SV’leri özellikle iyi değildir.