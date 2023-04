Tesla Aracınız için Apple Watch Uygulaması

Hiç Tesla’nıza binmek üzereyken telefonunuzu ve anahtar kartınızı unuttunuz mu? Peki ya hiç iPhone’unuza ihtiyaç duymadan Tesla’nızın kapılarını açmak istediğiniz mi? Artık Tesla için yeni Watch Uygulaması ile Tesla’nızı tamamen kontrol edebilirsiniz – anahtarlığa, anahtar kartına veya iPhone’a gerek yoktur.

Tesla’nın kendi uygulaması, güvenlik özellikleri ve bazı verileri görselleştirmek için yeterince iyi olabilir, ancak bazı açılardan eksiktir. Bu yüzden size birkaç alternatif uygulamadan bahsedeceğim. Bağımsız olarak oluşturulmuş ve tüketici geri bildirimlerine göre sürekli güncellenen bu uygulamalar, EV sahiplerine sıfır egzoz çıkışı, sıfır emisyonlu sürüş konusunda yardımcı olmak istiyor.

Elektrikli araç kullanmak kulağa hoş geliyor ve çoğu durumda gerçekten öyle. Muazzam miktarda tork, ani hızlanma ve vites kutusunun olmamasının sağladığı avantajların tadını çıkarırken karbon ayak izinizi küçültme yolunda gerçek bir adım atıyorsunuz. Kaputun altında motor olmaması da sessizliğin tadını çıkaran ve her vites küçültmeye ihtiyaç duyulduğunda egzozun patladığını duymak istemeyenler için büyük bir artı.

Watch for Tesla

Tesla için Watch uygulaması, 2020’de Tesla’nızla etkileşime geçmenin ve kontrol etmenin eğlenceli bir ikincil ve hatta üçüncül yolu olarak hayatına başladı. Çoğu Tesla sahibi, Tesla’larını kontrol etmek için ya telefonlarında Tesla uygulamasına sahiptir ya da en azından Tesla’nın kilidini açmak ve “başlatmak” için anahtar kartı kullanırlar. Tesla’nızın kilidini açmak için kullanılabilecek Tesla yüzüğü ve Tesla Anahtarlığı gibi ürünler olsa da Tesla için Watch Uygulamasının yaratıcısı, bu etkileşim biçimlerinin yeterli olmadığını düşünüyor. Size Tesla Uygulamasının sağladığı kontrolün aynısını ancak bileğinizden verebilecek bir Apple Watch uygulaması üzerinde çalışmaya karar verdiler.

Apple Watch Tesla uygulamasının orijinal sürümü, temel bilgileri içeriyordu: arabanın kilidini açma, arabayı kilitleme, şarj portunu açma ve şarj istatistiklerini görme ve mevcut saat yüzlerinize eklenebilecek bazı hoş komplikasyonlar içeriyordu.

Sonra zamanla, uygulama geliştikçe daha fazla kontrol ve özellik eklendi: koltukları ısıtmak, soğuk havalarda arabanın buzunu çözmek, camları ve kapıları açmak ve çok daha fazlası! Ancak her zaman küçük bir sorun vardı: WatchforTesla Uygulaması, bu komutları başlatmak için veri bağlantısını kullandı, yani bu kontrollerden herhangi birinin gerçekleşmesi için bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardı. Güçlü bir Wi-Fi veya 5G bağlantınız olsa bile, arabanın kilidini açmaya veya bagajı açmaya çalışırken her zaman birkaç saniye gecikme oluyordu.

Bluetooth güncellemesi

Bugün itibariyle en büyük sorun tamamen çözüldü ve WatchforTesla uygulamasını tüm mevcut ve potansiyel Tesla sahiplerine tam olarak tavsiye edebilirim. 1.2.7 uygulama güncellemesi ile geliştirici, Apple Watch’un Bluetooth bağlantısına girmeyi başardı ve artık anında çalışıyor. WatchforTesla uygulaması artık arabanın kilidini açmak, bagajı açmak veya camları havalandırmak için kullanıldığında herhangi bir gecikme gecikmesine sahip değil. Tıpkı yerli Tesla uygulaması gibi davranır, araca yaklaştığınızda sizin için kilidi önceden açılır.

Kurulum

Kurulum çok kolaydır. Basitçe WatchforTesla ayarlarınıza gidin ve “Bluetooth doğrudan araç kontrolünü etkinleştir” seçeneğini açın, ardından araç, aracın yakınındaki yeni bir anahtarı tanıyacaktır. Ardından, fiziksel anahtar kartınızı Tesla’nın bardak tutucularının arkasına yerleştirin ve işte, artık hazırsınız! Artık Apple Watch’ınızı tek Tesla anahtarınız olarak kullanabilirsiniz!

Bilmeniz gerekenler

WatchforTesla son derece sağlam olmasına rağmen, bir yazılım güncelleme sınırlaması vardır. Arabanızdaki yazılımı güncellemek için yerel Tesla uygulamasını kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Son olarak, yakınlık kilidinin Apple Watch ile gerçekleşmesi için, WatchforTesla uygulamasının bileğinizde açık olması gerekir, bu nedenle yerel Tesla uygulaması gibi pasif bir şekilde çalışmaz.

Fark ettiğim tek gerçek gereksinim, en son WatchOS 9 yazılımını çalıştırabilen bir Apple Watch‘a sahip olmanız gerektiğidir. Şahsen, yalnızca Wi-Fi özellikli 44 mm Apple Watch Series 7 kullanıyorum ve mükemmel çalışıyor.

Apple Watch’ınızı Tesla anahtarınız olarak bir kereye mahsus 449 TL fiyat karşılığında kullanabilmek benim için hiç akıllıca değildi. Telefonunuzun arızalanması ihtimaline karşı size ekstra bir yedekleme sağlıyor ve şimdi Bluetooth güncellemesi ile kusursuz çalışıyor. Birden fazla Tesla’nız varsa, yeniden satın almanıza gerek kalmadan tüm araçlarınızı bu uygulamadan da yönetebilirsiniz.

Tessie – Four Your Tesla

Tessie – Four Your Tesla uygulaması ise Watch for Tesla uygulamasına iyi ve ücretsiz* bir alternatiftir.

Tessie uygulaması, kat ettiğiniz kilometrelerin eksiksiz bir geçmişini kaydedebilir, arabanın pil sağlığını ölçebilir, şarjı izleyebilir ve cep telefonunuz, akıllı saatiniz veya masaüstü tarayıcınız ile çalışabilir. Uygulama ayrıca yağmurun yaklaştığını ve pencerelerin açık olup olmadığını size bildiren akıllı uyarılara sahiptir. Son zamanlarda, içerik oluşturucular Siri, Google Asistan ve Alexa sesli kontrol uyumluluğunu ekledi.

Tessie’nin tüm fonksiyonlarını kullanmak için ayda 5 dolar ya da tek sefere mahsus 200 dolar ödemeniz gerekmektedir.

Siz ne düşünüyorsun? Apple Watch’ınızı bir anahtar olarak kullanmanın faydalı olduğunu mu yoksa daha çok gereksiz bir araç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bekliyorum.

Küçük bir not: Bir uygulamanın birden fazla cihaz tipinde de kullanılabileceğini lütfen unutmayın!