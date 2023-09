Tesla, Model S ve X’in fiyatlarını düşürdü

Tesla neredeyse her gün adından bi şekilde bahsettiiyor. Şirket ABD, Avrupa ve Çin’deki konfigüratörünü yeni fiyatları yansıtacak şekilde güncelledi. ABD’de fiyatlar %15 ila %19 arasında düştü, ancak bir sorun var. Her iki modelin Standart Aralık konfigürasyonları artık mevcut değil. İyi haber ise her iki modelin Çift Motorlu konfigürasyonlarının artık Standart Range seçeneklerinden bile daha ucuz olması.

Şu anda alabileceğiniz en ucuz Model S ABD’de 71,090 $ ve Avrupa’da 94,990 €’ya satılıyor. Bu fiyat, WLTP’ye göre çift motorlu, dört tekerlekten çekişli ve 634 km menzile sahip 100 kWh batarya paketi kapsıyor.

Model X ise 100 kWh batarya paketi ve WLTP standartlarına göre tahmini 590 km menzile sahip aynı çift motorlu AWD versiyonu için 74.540 € talep ediyor. Bu bir SUV olduğundan ve ABD’deki SUV’lar için 75.000 € eşiğinin altına düştüğünden, şimdi tam 7.000 € vergi kredisi almaya hak kazanıyor ve güncellenmiş EV vergi kredisine hak kazanan bazı müşteriler için Model S’den bile daha ucuz hale geliyor. Ne yazık ki, Model S hala standart otomobiller için 56.000 € sınırının üzerinde. Avrupa’da Model X artık 99,999 Euro.

Her iki aracın en üst düzey Plaid seçenekleri de daha ucuz. Model S, ABD’de her iki model için de 101.100 Euro’dan 83.860 Avro’ya düşüyor. Avrupa’daki fiyatlar Model S ve X için sırasıyla 109.990 € ve 114.990 €’dur.

Ülkemizde ek vergilerden dolayı hala çok yüksek fiyat etiketi taşıyan bu modellerdeki indirimler şimdilik bizleri çok etkilemeyecek.