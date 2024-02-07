Ana Sayfa » Otomobil 2025 Porsche Taycan Tanıtıldı – Hızlı Şarj ve Geniş Menzil Otomobil 2025 Porsche Taycan Tanıtıldı – Hızlı Şarj ve Geniş Menzil Ayşen Sıla 5 Görüntüleme

Porsche, 2025 Taycan modeli ile elektrikli araç (EV) teknolojisinin performansını yükselterek şarj hızı ve sürüş dinamiklerinde yeni standartlar belirliyor. Elektrikli araç pazarının hızla geliştiği bir dönemde, lüks otomobil üreticisi Porsche, şöhretine güvenmeyerek amiral gemisi EV modeli Taycan’ın en güncel versiyonunu sunarak EV pazarının taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösteriyor.

Yüzde 0’dan yüzde 80’e şarj olabilen pil sadece 18 dakika sürede tamamlanabiliyor. 2025 Taycan, hem Spor Sedan hem de Cross Turismo wagon gövde stillerinde mevcut olup dört güç aktarma seçeneğini de beraberinde getiriyor.

Fiyatları giriş seviyesi sedan için 101.395 dolardan başlayıp üst seviye Cross Turismo modeli için 213.695 dolara kadar uzanan bu model yelpazesi, çeşitli sürücü tercihlerine hitap edecek şekilde tasarlandı. Bu yılın modellerini diğerlerinden ayıran özellikler arasında, Performance Battery Plus paketi kapsamında sunulan yeni 105 kWh pil seçeneği yer alıyor, bu da daha uzun sürüş menzili ve daha fazla performans vaat ediyor.

2025 Taycan’ın artan verimliliği çeşitli teknik gelişmelere dayanıyor. Yeni bir arka aks motoru, değiştirilmiş darbe invertörü, daha güçlü batarya, revize edilmiş termal yönetim ve geliştirilmiş geri kazanım sistemi, daha verimli ve dinamik bir sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Bu geliştirmeler, Taycan’ın sıfırdan 60 mil/saat hıza daha hızlı çıkabilmesi anlamına geliyor; Turbo S modeli bunu yalnızca 2,3 saniyede başarıyor ve bu da Taycan’ı Porsche’nin şimdiye kadar ürettiği en hızlı seri üretim otomobil yapıyor.

Porsche’nin yenilikçiliği sadece performans ve verimlilikle sınırlı değil. 2025 Taycan ayrıca yeni farlar ve arka lambalar, yenilenen ön çamurluklar ve yüksek kaliteli, deri içermeyen iç mekan seçeneği gibi tasarım ve teknolojik güncellemeleri de içeriyor. Porsche, ayrıca Apple CarPlay’in daha derin entegrasyonu ve aracın ekranlarındaki yeni video akışı özellikleri ile Taycan’ın içindeki dijital deneyimi geliştiriyor.