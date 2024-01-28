Ana Sayfa » Otomobil BYD Tang Elektrikli SUV, Tesla Model Y ile Rekabet Edecek Şekilde Yükseltildi: Daha Büyük Batarya ve Geliştirilmiş Özellikler Otomobil BYD Tang Elektrikli SUV, Tesla Model Y ile Rekabet Edecek Şekilde Yükseltildi: Daha Büyük Batarya ve Geliştirilmiş Özellikler Ahmet Ekinler 11 Görüntüleme

Çinli otomobil üreticisi BYD, popüler Tesla Model Y‘ye karşı güçlü bir rakip olarak konumlandırmayı amaçladığı Tang elektrikli SUV’sini Avrupa pazarı için önemli ölçüde yükseltmeye karar verdi. Avrupa’ya bir yıldan kısa bir süre önce girmesine rağmen, Tang artık daha güçlü bir batarya ile donatıldı ve BYD’nin rekabetçi elektrikli SUV segmentine olan bağlılığının sinyalini verdi.

İlk olarak 2020’de Norveç’te tanıtılan Tang EV, geçtiğimiz yıl Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa pazarlarındaki varlığını genişletti. Fiyatı 72.000 Avro olan Tang, Almanya’da 42.990 Avro’dan başlayan Tesla Model Y ile sıkı bir rekabet içinde olmasına rağmen, elektrikli SUV pazarında cesur bir açıklama yapıyor.

Boyutlar açısından Tang EV 4,870 mm uzunluğunda, 1,950 mm genişliğinde ve 1,725 mm yüksekliğindedir. Model Y’den biraz daha büyük olmasına rağmen, Tang’ın daha yüksek başlangıç fiyatı kaşları kaldırdı. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da ve dünya genelinde en çok satan otomobil olan Tesla’nın Model Y’si, rekabetçi fiyatıyla zorlu bir meydan okuma sunuyor.

Rekabetin üstesinden gelmek için BYD’nin Tang EV için temel yükseltmesi, kapasitesini 86 kWh’den etkileyici bir şekilde 108 kWh’ye çıkaran daha büyük bir bataryadır. Bu da WLTP döngüsünde 130 km ek menzil sağlayarak tek şarjla toplam menzili 530 km’ye çıkarıyor. Yükseltilen Tang, daha uzun bir sürüş menziline öncelik veren tüketiciler için cazibesini artırmayı amaçlıyor.

Batarya yükseltmesi, şarj özelliklerinde kayda değer bir iyileşme içeriyor; Tang artık önceki 7 kW’tan 11 kW AC şarj kapasitesine sahip. Ayrıca 190 kW DC’ye kadar hızlı şarj seçeneği de sunuluyor. 517 beygir gücündeki güç aktarma organları değişmeyerek 2.489 kg ağırlığındaki SUV’un 0’dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Müşteri geri bildirimlerine yanıt veren BYD, daha iyi denge ve kontrol için süspansiyonu da yeni aktif amortisörlerle yükseltti.

Tang’ın menzili Model Y’nin 565 km’lik (WLTP) menzilinin gerisinde kalsa da, hız açısından Tesla’nın SUV’unun Uzun Menzilli versiyonuyla eşleşiyor. BYD resmi olarak herhangi bir fiyat ayarlaması açıklamadı, ancak Tesla’nın hakimiyetine meydan okumak için stratejik bir hamleye işaret eden bir sürpriz ima etti. Daha büyük bir batarya, daha uzun menzil, gelişmiş şarj özellikleri ve övgüye değer performansıyla BYD Tang, fiyatlandırma stratejisinin pazar beklentileriyle uyumlu olması koşuluyla müşterileri çekmeye hazırlanıyor.