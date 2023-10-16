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Tesla Model Y Yenilendi

Tesla, güncellenmiş Model Y'yi küçük konfigürasyon güncellemeleri ve değişmeyen fiyatlandırmayla 1 Ekim'de Çin'de piyasaya sürdü.

Ahmet Ekinler

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Tesla Model Y Yenilendi

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Tesla yenilenen Model Y‘yi teslim etmeye başladı ve Çin’deki bir MIIT (Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) başvurusu ilginç bir özelliği ortaya çıkardı. MIIT kataloğu TSL6480BEVAR3 ve TSL6480BEVAR4 model numaralarına sahip iki Model Y versiyonu içeriyor. Görsel olarak farklı olsalar da, her ikisinin de teknik özellikleri aynı. Potansiyel alıcıların Model Y’lerini radarla donatmayı seçebilmeleri, Tesla’nın daha önce Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) için kameralara güvenmesi ve ardından müşteri araçlarından radar modüllerini kaldırmasının ardından önemli bir değişiklik.

MIIT kataloğunda listelenen her iki versiyon da 220 kW gücünde tek bir motora sahip ve CATL’nin lityum demir fosfat pilleriyle donatılmış durumda. Model Y 4.750 mm uzunluğa, 1.624 mm yüksekliğe ve 1.921 mm genişliğe sahip olup dingil mesafesi 2.890 mm’dir. En yüksek hız 217 km/saat olarak listelenirken, tek fark ilk Model Y’ye kıyasla genişlikte fazladan 1 mm’lik bir artış olması.

Güncellenmiş Model Y’nin başlangıç fiyatı 263.900 RMB (yaklaşık 33.660 €) olup, araçta yapılan bazı güncellemelere rağmen fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tesla Çin’de üç Model Y çeşidi sunuyor: arkadan itişli temel Model Y, çift motorlu dört tekerlekten çekişli Model Y Long Range ve yine çift motorlu dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı Model Y Performance. Temel Model Y bu güncelleme ile menzil ve hızlanma artışı elde ederken, Uzun Menzilli versiyonun menzilinde bir artış görüldü.

Yeni Model Y, çok renkli ortam aydınlatması, geliştirilmiş gösterge paneli kaplaması ve otomobil meraklılarına hitap edebilecek yeni 19 inç jantlar gibi yükseltmeler içeriyor.

Teslimat süreleri açısından, temel ve Performans versiyonları 2-6 hafta bekleme süresine sahipken, Uzun Menzil versiyonu bekleme süresini 6-8 haftaya uzatıyor.

Model 3 Eylül ayında Çin’de 2.079 adet satılırken, Model Y 41.428 adet satışla önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi ve Tesla’nın o ay Çin’deki satışlarının %95,22’sini oluşturdu. Model 3 satışlarındaki yavaşlama, Giga Shanghai’da Model 3 Highland üretiminin başlamasına ve haftalarca durmasına bağlanabilir.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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