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BYD’nin Song L SUV’unun iç mekanı ortaya çıktı, satışlar yıl sonuna kadar başlayacak

Bugün BYD, tüketicilere yeni orta boy SUV Song L'nin resmi iç mekan fotoğraflarını sundu. Yeni otomobil resmi olarak bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve fiyatının 250.000'den başlaması bekleniyor. Yeni araba, e-platform 3.0 temel alınarak üretildi ve CTB pil-gövde entegrasyon teknolojisi, akıllı elektrikli dört tekerlekten çekiş, bulut navigasyon sistemi vb. ile donatılacak.

Selin Polat

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BYD'nin Song L SUV'unun iç mekanı ortaya çıktı, satışlar yıl sonuna kadar başlayacak

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BYD, Ağustos ayında premium orta boy SUV’u Song L’yi tanıttı ve başlangıçta sadece dış görüntüler ve temel teknik özellikler sundu. Song L iki ana konfigürasyonda sunulacak: biri 308 hp gücünde tek bir elektrik motoruna sahip, diğeri ise 510 hp güç sağlayan çift motorlu.

Şimdi, Song L’nin iç mekanı ortaya çıktı ve ilk taslaklarla yakından uyumlu temiz ve minimalist bir tasarım sergiliyor. Kabinde belirgin bir merkezi LCD ekran ve ayrı bir gösterge paneli ekranı yer alıyor. Tüm fonksiyonların sadece ana bilgi-eğlence ekranı üzerinden kontrol edilmeyeceği, fiziksel tuşların vites ve konsolun etrafına dağıtıldığı görülüyor.

Koltuklar birinci sınıf bir görünüm sergiliyor, ancak ek süslemeler ve BYD’nin logosu kişisel zevk meselesi olabilir. Baş mesafesi biraz sınırlı olsa da genel kabin tasarımı bir ferahlık hissi yaratıyor. Panoramik bir cam tavanın dahil edilmesi bu hissi hafifletmeye yardımcı olabilir.

BYD, Song L için kesin bir lansman tarihi vermedi, ancak şirket mevcut çeyreğin sonuna kadar piyasada olacağını belirtti. Bu da potansiyel alıcıların aracı yakından görmek için daha fazla beklemek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakArenaev

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