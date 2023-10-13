BYD’nin Song L SUV’unun iç mekanı ortaya çıktı, satışlar yıl sonuna kadar başlayacak

BYD, Ağustos ayında premium orta boy SUV’u Song L’yi tanıttı ve başlangıçta sadece dış görüntüler ve temel teknik özellikler sundu. Song L iki ana konfigürasyonda sunulacak: biri 308 hp gücünde tek bir elektrik motoruna sahip, diğeri ise 510 hp güç sağlayan çift motorlu.

Şimdi, Song L’nin iç mekanı ortaya çıktı ve ilk taslaklarla yakından uyumlu temiz ve minimalist bir tasarım sergiliyor. Kabinde belirgin bir merkezi LCD ekran ve ayrı bir gösterge paneli ekranı yer alıyor. Tüm fonksiyonların sadece ana bilgi-eğlence ekranı üzerinden kontrol edilmeyeceği, fiziksel tuşların vites ve konsolun etrafına dağıtıldığı görülüyor.

Koltuklar birinci sınıf bir görünüm sergiliyor, ancak ek süslemeler ve BYD’nin logosu kişisel zevk meselesi olabilir. Baş mesafesi biraz sınırlı olsa da genel kabin tasarımı bir ferahlık hissi yaratıyor. Panoramik bir cam tavanın dahil edilmesi bu hissi hafifletmeye yardımcı olabilir.

BYD, Song L için kesin bir lansman tarihi vermedi, ancak şirket mevcut çeyreğin sonuna kadar piyasada olacağını belirtti. Bu da potansiyel alıcıların aracı yakından görmek için daha fazla beklemek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.