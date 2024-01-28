Ana Sayfa » Otomobil 2024 Porsche Macan EV’nin Tanıtıldı: Premium, Yüksek Performanslı Elektrikli SUV Otomobil 2024 Porsche Macan EV’nin Tanıtıldı: Premium, Yüksek Performanslı Elektrikli SUV Ahmet Ekinler 19 Görüntüleme

Porsche, elektrikli araç pazarında önemli bir sıçramaya işaret eden ve merakla beklenen 2024 Porsche Macan EV’yi resmi olarak tanıttı. Volkswagen’in yazılım sorunlarına atfedilen bir dizi gecikmenin ardından, Macan’ın ikinci nesli, en son teknoloji ve performans geliştirmeleriyle elektrikli SUV ortamını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

İki zorlu model serinin başını çekiyor: 408 beygir gücünde çift motorlu güç aktarma organına sahip 78.700 Avro fiyatlı Macan 4 ve etkileyici 639 beygir gücüyle 99.700 Avro değerindeki güçlü Macan Turbo. Macan 4 0’dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkarken, Macan Turbo 1.129 Nm’lik müthiş torku sayesinde bu başarıyı sadece 3,3 saniyede gerçekleştiriyor.

Her iki model de 95 kWh kullanılabilir kapasite sunan ortak bir 100 kWh batarya paketini paylaşıyor. Sürekli uyarılan motorlar, 0,25’lik şık bir Cd, 240 kW’a kadar yenileme kapasitesine sahip rejeneratif frenleme ve akıllı yazılım ile Macan etkileyici bir sürüş menzili elde ediyor. Macan 4, WLTP karma çevriminde 613 km’ye kadar, Macan Turbo ise 591 km’ye kadar menzil vaat ediyor. Şehir içi sürüş bu rakamları baz model için 784 km’ye, Turbo için ise 765 km’ye yükseltiyor.

Yeni 800V Premium Platform Electric (PPE) platformu üzerine inşa edilen Macan, başlangıçta 800V özellikli şarj cihazları bulma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Ancak başarılı olması halinde 270 kW’a kadar şarj edebilecek ve optimum koşullar altında 21 dakikalık hızlı bir %10-80 şarj süresi sunacak. Benzersiz bir özellik, Macan’ın batarya paketini her biri 135 kW şarj kapasitesine sahip iki 400V parçaya bölerek 400V DC şarj cihazlarını kullanmasına olanak tanır. Evde şarj 11 kW’a kadar desteklenmektedir.

Görsel olarak Macan, alçak kaputu, belirgin kanatları ve kendine özgü DRL seti ile Porsche’ye özgü tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç, önceki modele göre biraz daha uzun ve daha alçak oturuyor ve opsiyonel 22″ jantlar estetiği tamamlıyor. İçeride, SUV deneyimi alçak bir sürüş pozisyonu ve Taycan’ı anımsatan geniş, alçak bir gösterge paneli ile dönüştürülmüştür. Bir adet 12,9″ gösterge paneli ve iki adet 10,9″ bilgi-eğlence ekranından oluşan üçlü ekran, 87″ HUD ve gösterge paneli ve kapılar boyunca uzanan aydınlatıcı LED ışık şeridi ile tamamlanan fütüristik iç mekanı zenginleştiriyor.

Google’ın Android Automotive platformu tarafından desteklenen Macan’ın bilgi-eğlence sistemi sesle çalışıyor, çeşitli işlevleri kolaylaştırıyor ve üçüncü taraf uygulama yüklemelerini destekliyor. Porsche, tam havalı süspansiyon, PASM elektronik sönümleme, isteğe bağlı arka aks direksiyonu ve gelişmiş yol tutuşu için geliştirilmiş amortisörler gibi özellikleri bir araya getirerek sürüş deneyiminden ödün vermemiştir.

Performans gücüne rağmen Macan, 540 litrelik önemli bir kargo alanı (koltuklar aşağıdayken 1.348 litreye kadar genişletilebilir), 84 litrelik bir bagaj ve 2.000 kg’lık sağlam bir çekme kapasitesi sunarak SUV köklerine sadık kalıyor.

Sonuç olarak, 2024 Porsche Macan EV, hız, kabiliyet ve pratikliği harmanlayan premium, tavizsiz bir elektrikli SUV olarak ortaya çıkıyor. Son on yılda 800.000 adetlik satış rakamına ulaşan yeni Macan, gelişen elektrikli araç pazarında kendine uygun bir kitle bulmaya hazırlanıyor.