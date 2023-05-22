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Porsche Taycan CarPlay’de Yeni Hak Kazandı

Porsche Taycan artık birçok özellik içeren elektrikli araç yönlendirmesine Apple CarPlay aracılığıyla ulaşabilecek.

Cemre Yılmaz

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ABD’deki Porsche Taycan kullanıcıları, artık CarPlay’den tamamen çıkmak ve telefonlarında Apple Haritalar’ı kullanmak yerine Apple Haritalar‘ın elektrikli araç yönlendirme özelliğine CarPlay aracılığıyla erişebilir. Tabii ki, Porsche’nin bilgi-eğlence sistemi de bunu sunuyor, ancak birçok kullanıcı zaten CarPlay kullanıyor, bu nedenle her iki elektrikli araç yönlendirme özelliğini aynı anda sunmak mantıklı.

Elektrikli araç yönlendirme işlevi, rotanızı planlamaktan ve sizi uygun şarj istasyonlarına yönlendirmekten daha fazlasını yapıyor. Apple Maps ayrıca, sürüş mesafenizi ve şarj istasyonu planlamanızı etkileyebilecek yükseklik, gerçek zamanlı trafik bilgileri ve diğer değişkenleri hesaba katarak size şarj süresi tahminleri, enerji kullanımı ayrıntıları da veriyor.

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Taycan’ın yerleşik elektrikli araç yönlendirmesinin aynı özellik grubuna sahip olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle CarPlay güncellemesi yalnızca Apple’ın ekosistemine büyük ölçüde güvenen kullanıcılara hitap ediyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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