Baidu’nun Yeni Robotaksileri Gündeme Oturdu!

Baidu Apollo, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir ileriye doğru atılım yaparak, akıllı mobilitenin evriminde önemli bir dönüm noktası olan 6. Nesil Robotaksi’yi Wuhan’da tanıttı. Duyuru, Baidu’nun Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Akıllı Sürüş Grubu Başkanı Yunpeng Wang tarafından yapıldı. Apollo Go, 2024 yılına kadar Wuhan’da 1000 6. Nesil Robotaksiyi konuşlandırmayı hedefliyor.

Baidu’nun otonom araç çağırma platformu Apollo Go üzerinde çalışan bu araçlar, tamamen otonom ulaşıma doğru bir paradigma değişimine işaret ediyor. Bu gelişme, Apollo Go’nun Wuhan’daki tamamen otonom Robotaxi operasyon ağı tarafından destekleniyor ve Robotaxi operasyonunun her yönünü insan müdahalesi olmadan yönetebiliyor. Bu yenilik yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyor.

Seviye 4 otonom sürüşü destekleyen dünyanın ilk temel modeli olan Apollo ADFM’nin piyasaya sürülmesi, Baidu Apollo’nun otonom teknolojideki ön sıradaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor. 6. Nesil Robotaxi’ye entegre edilen bu model, sürücüsüz operasyonların altı ay içinde yeni şehirlerde hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlayarak yaygın bir şekilde benimsenmesinin önünü açıyor.

Ayrıca, Apollo ADFM’yi temel alan yükseltilmiş Apollo Kendi Kendine Sürüş (ASD) akıllı sürüş yazılımı, tüm Ji Yue araç modellerinde erişilebilir olacak ve ülke çapındaki kullanıcıların Baidu Haritalarının mevcut olduğu her yerde akıllı sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak.